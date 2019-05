Des centaines de tricoteuses réunies à Compton

Signe que le tricot connaît un réel engouement, plus de 1000 passionnés se sont réunis à Compton, samedi, pour prendre part à l'événement Comme une aiguille dans une botte de foin.

L'activité, qui se tient à la Fromagerie La Station, se tient pour une quatrième année et gagne en popularité.

C'est un gros rassemblement de tricoteuses, d'amoureux de la fibre, ça peut aussi être du crochet. On se fait de nouveaux amis et on crée des liens. Il y a un gros sens de communauté, d'entraide, ça nous apporte beaucoup , lance l'organisatrice, Julie Asselin.

Une ambiance conviviale et festive se fait sentir dès que les participants installent leurs chaises de jardin à l'extérieur de la fromagerie, en pleine campagne.

On n'a pas beaucoup d'événements comme ça au Québec. C'est le fun de se retrouver et de jaser, de se montrer nos créations , affirme la Granbyenne Louise Beauchemin, qui tricote depuis environ six ans. C'est mon moment à moi. Il y a des gens qui méditent, moi c'est le tricot , dit-elle.

Comme plusieurs autres participants, Rémi Savard a fait la route de Montréal pour se joindre à l'activité. Il consacre plusieurs heures par jour au tricot. C'est d'ailleurs cette activité qui l'a aidé à traverser des moments difficiles dans le passé. J'ai eu une dépression il y a quelques années, et ça m'a vraiment sorti de ce côté noir de ma vie. Après c'est devenu une passion, la fibre en général , confie-t-il.

Rémi Savard est passionné de tricot depuis quelques années. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

L'organisatrice Julie Asselin confirme que l'événement reviendra l'an prochain.