Rendez-vous des meilleurs gymnastes canadiens à Ottawa

Les spectateurs qui ont assisté aux diverses compétitions depuis mardi ont eu la chance de voir à l’œuvre certains des meilleurs gymnastes non seulement du Canada, mais du monde entier.

Les Canadiens, en se classant régulièrement dans les tops 10 de plusieurs épreuves lors de compétitions internationales ces dernières années, comptent maintenant parmi les meilleurs athlètes du circuit mondial.

Cette année, particulièrement aux Championnats du monde, on a vraiment solidifié notre place parmi les tops cinq pays au monde , se réjouit la gestionnaire du programme féminin chez Gymastique Canada, Amanda Tambakotoulos.

Les gymnastes canadiennes ont d’ailleurs terminé les derniers championnats mondiaux au quatrième rang.

Les athlètes de la catégorie junior, dont les plus jeunes n’ont que 11 ans, font dire à certains que la position très enviable du Canada sur la scène internationale sera bien défendue dans les années à venir.

Parmi les espoirs les plus prometteurs, on compte Félix Dolci, un Lavalois de 17 ans. Ce dernier a récolté à ce jour 11 médailles aux Jeux du Canada, un record toutes catégories confondues.

Malgré son impressionnante feuille de route, il ne s’assied pas sur ses lauriers, sachant très bien qu’il rivalisera avec les seniors dès l’an prochain.

C’est important d’analyser et de voir ce qu’ils font […] on va se retrouver là, et on va compétitionner contre eux. Chaque championnat canadien, c’est une expérience différente , souligne-t-il avec optimisme.

