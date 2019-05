Une deuxième vie pour les anciennes chaises du mont Owl's head

Les acheteurs se sont présentés par dizaines à la station de ski Owl's Head, samedi, pour mettre la main sur l'une des 300 anciennes chaises de remontée mécanique mises en vente. Selon la direction, certaines de ces « pièces historiques » sont parmi les plus vieilles en Amérique du Nord.

Plus d'une heure avant le début officiel de la vente, les clients étaient déjà nombreux à s'être déplacés à la montagne pour se procurer une des chaises vendues entre 100 et 200 dollars.

C'est la deuxième année consécutive qu'on fait ça. On avait aujourd'hui cinq modèles de chaises en vente, des quadruples, des doubles , explique le directeur expérience client à Destination Owl's Head, Étienne Meunier.

Les clients rencontrés ont différentes idées en tête pour donner une deuxième vie à leur nouvel objet. Alors que certains projettent de convertir la chaise en balançoire ou en banc de jardin, d'autres envisagent plutôt la transformer en tyrolienne.

On a beaucoup skié ici en famille. C'est sympa d'avoir quelque chose d'une montagne où mon petit a commencé , lance l'un des nouveaux propriétaires.

Pendant des décennies, la station de ski Owl's Head était la propriété de la famille Korman. Cette dernière l'a vendue à l'entreprise Destination Owl's Head en avril 2018. Le renouvellement des remontées mécaniques fait partie du plan de développement.

On ramène ce joyau-là en resort quatre saisons. Le ski, le golf, la marina pour les résidents, et tranquillement le projet se développe, avec de nouvelles remontées et la rénovation du chalet , précise Étienne Meunier.

Destination Owl's Head prévoit investir entre 160 et 240 millions de dollars au cours des dix prochaines années.