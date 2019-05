Élections européennes : jour de vote pour les Français au Canada

...A voté! Depuis ce matin, les électeurs défilent pour aller voter pour les élections européennes.

Une trentaine de bureaux de vote sont ouverts un peu partout au pays, dont à Montréal, Québec, Ottawa, Calgary, Vancouver et Toronto.

Mobiliser les électeurs

La mobilisation des Français à l’étranger demeure un enjeu important, selon le consul général de France à Toronto.

On estime qu’un français sur deux s’inscrit , explique Marc Trouyet. On essaie de convaincre nos compatriotes que s’inscrire est nécessaire pour pouvoir voter, mais c’est aussi une façon de rester en contact avec la communauté et de participer à la vie de cette communauté , dit-il.

Le consul souligne aussi que traditionnellement, les élections européennes mobilisent moins que les élections présidentielles.

Lors des dernières élections européennes en 2014, environ 11% des Français à l'étranger se sont déplacés pour aller voter.

La France dispose d'une seule circonscription et les électeurs français choisissent donc parmi les mêmes listes de candidats, quel que soit leur lieu de résidence. Photo : Radio-Canada

À Montréal, la consule générale de France, Catherine Feuillet, rapporte que 62 000 personnes sont inscrites dans les registres, dont 51 000 sont inscrits sur leur liste électorale.

Elle souligne la mobilisation de la communauté française pour le bon déroulement des élections. Les électeurs sont arrivés très tôt ce matin, dès 7 h 30, et on a pu ouvrir les bureaux correctement à 8 h avec une activité assez intense dans chaque bureau.

Des élections particulières avec le Brexit

Les Français doivent élire 74 députés parmi 33 listes différentes dans le cadre des élections européennes.

Faute d’un accord sur le Brexit avant la date du scrutin, le Royaume-Uni participe finalement aux élections. Ainsi, la France dispose de 74 sièges au lieu de 79, car elle aurait dû récupérer des sièges laissés vacants par les Britanniques.

Les électeurs vont toutefois voter pour cinq députés en plus, mais ceux-ci ne pourront siéger que le jour où le Royaume-Uni quittera l’UE.

Environ 103 000 Français sont inscrits sur les listes d’électeurs au Canada, dont 51 000 à Montréal et 9000 en Ontario et Manitoba.

Il s'agit des neuvièmes élections européennes depuis le premier vote au suffrage universel direct en 1979. Des centaines de millions d’électeurs, dans 28 pays, sont invités aux urnes du 23 au 26 mai afin d'élire, pour une période de cinq ans, leurs représentants au Parlement européen.