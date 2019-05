Septième édition d'un jeu de roller derby aux couleurs arc-en-ciel

Lorsque Alex Krosney a lancé l'événement Pride Roller Derby il y a sept ans, seulement quelques joueuses de la communauté LGBTQ prenaient alors part à L'activité. Au fil des années, l'organisatrice constate que ce sport a gagné en popularité.

Pour le roller derby tout autour du monde, c’est vraiment important d’être inclusif [...] c’est une raison pour laquelle la communauté LGBTQ l’aime beaucoup , soutient Alex Krosney, elle-même amatrice de ce sport depuis huit ans.

Le roller derby est un sport principalement féminin, selon Alex Krosney. Dans la plupart des ligues, elle explique cependant que la définition des genres n’est pas limitée au sexe assigné à la naissance.

Ainsi les participantes peuvent choisir dans quelle équipe elles veulent concourir selon leur identité de genre.

La définition de femme, c’est une femme ou une personne qui s’identifie comme une femme. Il y a plus de concentration sur l’identité que sur des marqueurs biologiques , affirme-t-elle.

En comparaison, elle cite certaines ligues de sports plus traditionnels, qui optent parfois même pour des tests d’hormones pour déterminer dans quelle catégorie les participants prendront part aux compétitions.

On a des joueuses qui sont transsexuelles, ou qui ne s’identifient pas comme des femmes ou des hommes. Dans le sport traditionnel, on a une équipe de femmes ou d’hommes, alors il n’y a pas de place pour ces personnes-là , soutient-elle.

Financement des associations LGBTQ

Depuis sept ans, une partie des fonds amassés à l'événement Pride Roller Derby sont distribués à des organismes qui supportent la communauté LGBTQ.

Cette année, c’est Queer People Of Colour Winnipeg et Sunshine House, qui ont été choisis. Alex Krosney explique avoir voulu diversifier la redistribution des dons, car d’autres organismes comme Rainbow Resource Center Winnipeg étaient souvent bénéficiaires de cet argent au cours des dernières éditions de l'évenement.

On aime beaucoup ce qu’ils font, mais on a voulu donner du support à des groupes qui ne sont peut-être pas immédiatement ceux auxquels on pense quand on parle de groupes de communauté LGBTQ , affirme-t-elle.

Une bourse sera également offerte par la Ligue à une personne intéressée par le roller derby dans la communauté LGBTQ. Elle pourra ainsi financer son équipement et son inscription dans le programme des nouveaux joueurs.

L'événement de samedi soir sera divisé en deux parties : l’une pour les enfants et l’autre pour les adultes. Tous les membres des ligues de roller derby sont invités à participer à ces jeux pour un coût d'inscription de 10 dollars.