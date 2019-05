Quels sont les effets de l’inhalation de fumée de feux de forêt?

Le ciel brumeux provenant de feux de forêt qui font rage près de High Level, en Alberta, est constaté sur des kilomètres, jusqu'au Yukon et les Territoires du Nord-Ouest notamment. Mais quels sont les effets de l'inhalation de cette fumée?

« Il y a des effets irritants », affirme la Dre Kami Kandola, chef de la santé publique des Territoires du Nord-Ouest.

Elle souligne que les femmes enceintes, les personnes âgées, les nourrissons, les fumeurs et les personnes souffrant de problèmes cardiaques et pulmonaires sont plus vulnérables à la fumée dans l’air.

« À un faible niveau de qualité de l’air, ils peuvent être les premiers touchés », dit la Dre Kandola.

La toux, l’irritation des yeux et du nez, les maux de tête et l’essoufflement sont des symptômes liés à l’inhalation de fumée provenant des feux de forêt.

Selon la Dre Kandola, cela peut également déclencher des crises d’asthme, un serrement de la poitrine ou un rythme cardiaque rapide.

Il faut éviter le plus possible une exposition prolongée à la fumée, car celle-ci peut avoir des effets à long terme, dont engendrer des lésions pulmonaires, ajoute la Dre Kandola.

Précautions

Lorsque la qualité de l'air est mauvaise, la médecin recommande d’utiliser un ventilateur ou des filtres à air sur les climatiseurs pour aider à éliminer les particules de fumée à l’intérieur des demeures.

Elle suggère également d'éviter de faire de l’exercice et de jouer à l’extérieur lors d'alertes sur la qualité de l'air. La Dre Kandola ajoute qu'il peut être utile de boire beaucoup d’eau pour garder la bouche et le nez hydratés.

Les citoyens peuvent vérifier l’indice de la qualité de l’air sur le site Web d’Environnement Canada pour connaître les conditions atmosphériques dans les collectivités.

Selon un avis d'Environnement Canada samedi, la fumée de feux incontrôlés dans le nord de l'Alberta cause une mauvaise qualité de l'air et réduit la visibilité dans plusieurs secteurs, dont les secteurs de High Level, Rainbow Lake et Fort Vermilion.

L'organisme précise que les vents du nord samedi font en sorte que la fumée touche les régions au sud des feux incontrôlés.

D'après les informations de Priscilla Hwang et Sidney Cohen