Coup d'envoi du 45e marathon d'Ottawa dimanche

Après avoir couru la moitié des 42 km, un duo kenyan formé des coureurs, Ezrah Sang et Julius Kogo était en tête de peloton chez les hommes avec un temps de 51 minutes 30 secondes. Ils étaient suivis de leur compatriote Cyrus Korir et d'Abera Kuma et Getu Feleke d'Éthiopie.

Chez les femmes, l'Éthiopienne Etaferahu Temesgen menait le bal à mi-parcours, affichant un temps d'une heure 12 minutes 27 secondes. La Kenyane Risper Chebet était deuxième avec une seconde de plus. Shuko Gemeno, d'Éthiopie était troisième.

Les 3500 coureurs inscrits à l'épreuve peuvent profiter d'un ciel partiellement nuageux et d'une température oscillant autour de 16 degrés Celsius pendant le marathon le plus important au Canada, selon les prévisions d'Environnement Canada.

Agrandir l’image La fermeture du pont des Chaudières force l'implantation de changements au trajet du marathon d'Ottawa. Photo : Marathon d'Ottawa

Les favoris

Sept concurrents affichent des records personnels plus rapides que le record du parcours actuel, soit 2 heures 6 minutes 54 secondes. La compétition des hommes du Marathon d'Ottawa, une épreuve Label d'or de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF), pourrait donc se solder par un nouveau temps record.

L’Éthiopien Abera Kuma figure parmi les favoris pour l’emporter chez les hommes. Il a établi un record personnel de 2 heures 5 minutes et 50 secondes à l’épreuve de Rotterdam, aux Pays-Bas, l’an dernier, selon les organisateurs du marathon d’Ottawa.

L'Éthiopien Abera Kuma. Photo : Association internationale des fédérations d'athlétisme

Un autre Éthiopien, Adugna Takele, pourrait aussi se trouver parmi les gagnants. Son nom est susceptible d’évoquer des souvenirs chez certains dans l’assistance, puisqu’il avait terminé au troisième rang lors du marathon d’Ottawa, l’année dernière. Il a récemment atteint un record personnel de 2 heures 6 minutes et 32 secondes à Dubaï.

Le Canadien Reid Coolsaet, âgé de 39 ans, est aussi à surveiller, avec un record personnel de 2 heures 10 minutes 28 secondes datant de 2015. Le double olympique canadien figure parmi les meilleurs marathoniens au pays.

Le Canadien Reid Coolsaet. Photo : Twitter / @ReidCoolsaet

Chez les femmes, Tirfi Tsegaye, elle aussi d'Éthiopie, avait terminé la course en 2 heures 19 minutes et 41 secondes en 2016. Elle figure parmi les favorites. Elle a d’ailleurs récemment donné naissance à un fils, ont indiqué les organisateurs.

Les gagnants du marathon d'Ottawa se verront décerner des prix de 30 000 dollars (première position), 15 000 dollars (2e position) et 10 000 dollars (3e position), entre autres.

Les gagnants de 2018 : Hommes : Yemane Tsegay (Éthiopie) – 2 heures 8 minutes 52 secondes

Femmes : Gelete Burka (Éthiopie) – 2 heures 22 minutes 17 secondes

Une voie du pont du Portage, qui relie Ottawa et Gatineau, sera fermée en direction sud afin d'accommoder les coureurs qui ont dû changer de parcours en raison de la fermeture de la traverse des Chaudières à la suite de la crue printanière.

D'ailleurs, nombre de rues ont été fermées au cours de la fin de semaine, tant du côté d'Ottawa que du côté de Gatineau, et le sont toujours, dimanche, en prévision du marathon.

En 2018, plus de 33 000 personnes ont participé à 6 épreuves au cours de la Fin de semaine des courses d’Ottawa, comprenant le marathon, le demi-marathon, la course de 10 km, celle de 5 km et celle de 2 km.

Plus de détails à venir