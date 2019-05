Une marche à Rouyn-Noranda pour sensibiliser aux maladies rénales

Les organisateurs veulent sensibiliser la population aux maladies rénales et à l'importance du don d'organes.

Ils veulent aussi amasser des fonds pour aider la recherche sur cette maladie.

C’est pour se faire voir et que les gens réalisent que notre mode de vie a une grande incidence sur notre santé. Si on mange trop salé et on ne fait pas d'activité physique par exemple et qu'on est trop sédentaire, oui ça peut emmener à une insuffisance rénale au diabète aussi. C'est pour ça, une marche c'est très intéressant, ça privilégie l'activité physique aussi ça fait voir aux gens que les maladies rénales existent et qu'on peut aider à améliorer [le quotidien des malades] , explique Christel Mercier du comité organisateur de l'événement.

La Marche du rein à Val-d'Or s'est tenue le 19 mai.

L'an dernier, 330 personnes étaient affectées par l'insuffisance rénale en Abitibi-Témiscamingue.