Journée internationale des enfants disparus: 475 disparitions répertoriées au N.-B. en 2018

En 2018, au Canada, environ 42 233 disparitions d’enfants ont été répertoriées par le Centre d’information de la police canadienne.

Le CIPCCentre d’information de la police canadienne recense le nombre d’enfants disparus, le nombre de fugues et tous autres incidents inhérents.

Moins de disparitions dans les Maritimes

Les provinces des Maritimes font partie des provinces où le nombre de disparitions d’enfants était le moins élevé au Canada selon le dernier rapport du CIPCCentre d’information de la police canadienne .

Disparitions d’enfants répertoriées en 2018 : Nouveau-Brunswick : 475

Île-du-Prince-Édouard: 15

Terre-Neuve-et-Labrador: 188

Nouvelle-Écosse: 480

Si ces chiffres peuvent en inquiéter certains, le portrait des provinces des Maritimes est moins sombre qu’il n’en laisse croire.

En Colombie-Britannique, on en a dénombré 6 920 et au Québec, 5 927.

C’est en Ontario que le nombre de disparitions était le plus élevé au pays avec 10 189 enfants disparus ou en fugues.

La faible population des provinces comparativement aux régions plus à l’ouest du pays expliquerait notamment cette réalité.

Selon les données recueillies, 57% des disparitions au Canada impliquent des enfants.

Les disparitions marquantes au N.-B.

Michelle Lise Wedge

L’une des disparitions d’enfants qui a le plus marquée l’imaginaire des Néo-Brunswickois est celle de la petite Michelle Lise Wedge en 1975 en plein coeur de la ville de Moncton.

Michelle Lise Wedge est disparue à Moncton en 1975. Photo : Radio-Canada

La petite de 7 ans était partie faire une balade à vélo vers 20h30 un soir de juillet. Mais seul son vélo a été retrouvé à l’intersection des rues John et Dominion plus tard cette soirée.

La petite a disparu alors que le soleil se couchait sur Moncton et n’a jamais été retrouvée.

Le vélo de la petite Wedge a été retrouvé sur le trottoir à l'intersection de la rue Dominion et John à Moncton. Photo : Radio-Canada

Marcia LeBlanc

Il y a 26 ans, la jeune Marcia LeBlanc alors âgée de 14 ans disparaissait à Notre-Dame au Nouveau-Brunswick. Son copain, Marcel Cormier 17 ans, a été assassiné le long d'une route de campagne près de Saint-Antoine.





Marcia LeBlanc est disparue à Notre-Dame en 1975. Photo : Radio-Canada

L'année suivant sa disparition, en 1976, des ossements ont été découverts. La GRC disait alors qu’il s'agissait de ceux de l'adolescente, mais, selon ses parents, rien ne prouvait qu'ils étaient ceux de leur fille.

Kimberly Ann Amero

Une autre disparition non élucidée est celle de Kimberly Ann Amero alors âgée de 15 ans. Elle a été vue pour la dernière fois chez elle à Saint-Jean le 3 septembre 1985.

Depuis, elle n’a jamais été revue par sa famille ni ses proches. Le dossier d’enquête est toujours ouvert.

Kimberly Ann Amero est disparue à Saint-Jean en 1985. Photo : Radio-Canada

André Ernest Gauthier

En 1984, une année plus tôt, non loin de là, à Simms Corner, une histoire semblable avait lieu. Le jeune André Ernest Gauthier était aperçu pour la dernière fois tard en soirée.

Depuis, aucun signe de vie.

André Ernest Gauthier est disparu à Saint-Jean en 1984. Photo : Radio-Canada

Selon le CIPC, 58% des enfants disparus sont des filles.