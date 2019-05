L'ex-otage Caitlan Coleman, femme de Joshua Boyle, brise le silence

La femme américaine du Canadien Joshua Boyle, âgé de 35 ans, prend la parole publiquement pour la première fois depuis qu’elle a fui le Canada l’an dernier.

Mariés en 2011, Mme Coleman et M. Boyle ont été retenus en otage pendant cinq ans par des extrémistes liés aux talibans avant d’être secourus et rapatriés à Ottawa en 2017.

Joshua Boyle fait face à 19 chefs d’accusation, notamment pour voies de fait, agression sexuelle et séquestration. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations qui pèsent contre lui. Son procès a commencé plus tôt cette année et reprendra lorsque certaines affaires juridiques seront réglées.

Je crois que Josh m’a volé les meilleures années de ma vie , a soutenu Caitlan Coleman, âgée de 33 ans, dans un entretien accordé en exclusivité à CBC dans sa résidence du nord-est des États-Unis.

Je me sens comme si on m’avait donné une nouvelle chance. J'ai vécu une bonne partie de ma vie sous le joug de Josh , a-t-elle confié.

Obtenir la garde des enfants

CBC a longuement parlé avec Mme Coleman, mais ne peut divulguer qu’une partie de ses échanges, puisque le procès de Joshua Boyle n'est pas terminé.

En juillet 2018, un juge en droit de la famille a accordé à Mme Coleman la garde temporaire de ses enfants et leur a permis de quitter Ottawa.

Caitlan Coleman, qui était enceinte à l’époque, était à une clinique d'échographie lorsque son avocate lui a annoncé qu’elle avait remporté ce bras de fer juridique. Ce sont les premiers mots qu’elle m’a adressés : ''Nous avons gagné,'' raconte-t-elle. Ça voulait dire que l’on pouvait traverser la frontière et rentrer à la maison.

Son avocate lui a toutefois indiqué qu’elle devait faire vite, au cas où son ex-mari déciderait de faire appel de la décision du juge.

Course vers la frontière

Caitlan Coleman s'est rendu dans le bureau de son avocate pour obtenir une copie du jugement alors que sa mère, sa soeur et sa tante, en visite des États-Unis, ont préparé ses boîtes pour son déménagement.

On ressent une sorte d'angoisse écrasante et beaucoup d’adrénaline , décrit Lynda Coleman, la mère de Caitlan Coleman. Nous attendions ça depuis tellement longtemps… Et nous avons eu ce laps de temps très court pour rapatrier tout le monde .

Le VUS de sept places qu’elles avaient loué était tellement rempli de valises et de boîtes qu’ on pouvait à peine voir à travers les fenêtres , se souvient Lynda Coleman.

Les parents de Caitlan Coleman, Jim et Lynda, se réjouissent du retour de leur fille aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / Doug Husby/CBC

Au coucher du soleil, le groupe est arrivé au poste-frontière d’Ogdensburg, dans l’État de New York. Elles n’ont pas été surprises que les agents frontaliers leur demandent de voir les passeports des enfants et les fassent entrer au poste pour les questionner davantage.

Tenant fermement la décision du juge entre ses mains, Caitlan Coleman est entrée à l’intérieur du poste pour répondre aux questions des agents.

Le soulagement l’a envahi quand l’agente qui la questionnait a terminé l’entretien en lui tendant sa main, et lui a dit : Bienvenue à la maison .

J’étais très excitée et bouleversée et honorée qu’elle ait fait ce geste. Nous étions enfin libres. Caitlan Coleman

Cela faisait presque six ans qu’elle n'avait pas foulé le sol américain.

Trois des enfants de Caitlan Coleman sont nés en captivité. Elle leur souhaite une vie «heureuse». Photo : Radio-Canada / Doug Husby/CBC

Récits contradictoires

Pendant la bataille juridique pour la garde de leurs enfants en 2018, Joshua Boyle et Caitlan Coleman ont chacun décrit leur relation d’une façon totalement différente.

Dans sa déclaration sous serment transmise au tribunal de la famille, M. Boyle a affirmé être le gardien principal des enfants et a accusé Mme Coleman de négligence. Selon lui, alors que le couple était pris en otage, il évitait de manger pour que ses enfants et sa femme puissent se nourrir. Il a aussi prétendu que Mme Coleman souffrait de problèmes de santé mentale et qu’elle pouvait frapper ses enfants de 30 à 40 fois par jour .

Joshua Boyle souhaitait obtenir la garde partagée des enfants et la reddition de leurs passeports.

Or, dans sa décision rendue le 23 juillet 2018, la juge Tracy Engelking de la Cour supérieure de l’Ontario a indiqué que, hormis le témoignage de M. Boyle, la cour n’avait devant elle aucune preuve que Mme Coleman souffrait de problèmes de santé mentale.

La juge Engelking a écrit que de forcer Mme Coleman et ses enfants de demeurer à Ottawa serait semblable à les retenir en otage une nouvelle fois .

Pendant le procès criminel de son mari qui a commencé en mars 2019, Mme Coleman a indiqué au tribunal qu’elle était sujette à la violence physique et au chantage de la part de Joshua Boyle après leur installation au Canada.

À la barre des témoins, Caitlan Coleman a décrit comment, lorsqu’elle a décidé de quitter son mari en décembre 2017, elle s’est enfuie de leur appartement, n’ayant que ses bas aux pieds, dans les rues enneigées avec 20 dollars cachés dans son soutien-gorge.

Elle a aussi partagé à la cour une liste de règles qui lui étaient imposées par son mari. Parmi celles-ci, Mme Coleman devait le faire éjaculer 14 fois par semaine, elle devait noter la nourriture qu’elle consommait et devait faire de l’exercice pour brûler 750 calories par jour.

Elle a témoigné que Joshua Boyle la punissait en lui assénant des coups de balai.

Mme Coleman a aussi fait part d’allégations d’abus physique et psychologique de la part de son mari au cours des cinq années où le couple a été séquestré par le réseau Haqqani, lié aux talibans.

Son premier amour

Catilan Coleman a rencontré Joshua Boyle sur Internet alors qu’elle avait 16 ans. Il a été son premier amour, et c'est lui qu'elle a embrassé pour la première fois.

Mme Coleman a affirmé, lors du procès de M. Boyle, qu’il a tenté de contrôler les vêtements qu’elle portait. Elle a raconté à CBC que son mari l’empêchait de porter du vernis à ongles et lui ordonnait de porter des robes longues. Il lui demandait aussi de couvrir son visage avec un niqab et de s’habiller comme son ex-épouse, Zaynab Khadr, avec qui M. Boyle a été marié brièvement.

Mme Khadr est la fille d’Ahmed Khadr, qui finance le groupe Al-Qaïda, et la soeur de l’ancien prisonnier de Guantanamo Bay Omar Khadr. Mme Coleman a refusé de porter le voile, mais se couvrait les cheveux.

Pendant le procès criminel de son mari, Mme Coleman a allégué qu'il tentait de contrôler ce qu’elle disait à ses interlocuteurs à leur retour d’Afghanistan. Josh écrivait toutes les interactions que j’avais avec les médias. Il a aussi écrit mes interactions avec sa famille, avec les médecins, avec tout le monde , a-t-elle dit.

Otage et enceinte

Le couple n’a dit à personne que Mme Coleman était enceinte avant de partir pour un voyage en Asie centrale en 2012. Ses parents ne l’ont découvert qu’après la prise d’otage, quand sa mère a découvert des images de l’échographie dans la chambre du couple.

Joshua Boyle était un aspirant journaliste. En cour, Mme Coleman a témoigné que son mari ne lui avait pas fait part avant qu’ils atterrissent en Asie centrale de son projet de visiter l’Afghanistan pendant le voyage.

Il voulait y aller et obtenir de vraies histoires sur les talibans. Il croyait qu’ils étaient mal représentés par les médias occidentaux , a raconté Mme Coleman à CBC.

Elle s’est sentie prise au piège parce que c'est son mari qui gardait les passeports et l’argent du couple. Ils ont ensuite été pris en otage par le groupe Haqqani, lié aux talibans, alors que Mme Coleman était enceinte de six mois.

La famille a été secourue par les forces spéciales pakistanaises le 11 octobre 2017.

La période « la plus sombre »

Joshua Boyle n’était pas présent à la naissance du premier fils du couple parce que leurs ravisseurs les ont maintenus dans des locaux différents pendant sept mois. Mme Coleman a raconté que son mari lui a dit qu’il avait été torturé pendant cette période de temps. Elle a dit qu’il a été suspendu au plafond et enfermé dans le noir pendant plusieurs jours.

Le couple a eu trois enfants alors qu’il était en captivité : deux fils et une fille. À leur retour en Amérique du Nord, le couple a eu une deuxième fille.

Pendant le procès criminel de Joshua Boyle, Mme Coleman a témoigné que les derniers mois de leur captivité ont été les plus éprouvants.

Caitlan Coleman a raconté que son mari l’a confinée à une cabine de douche étroite où se trouvait une toilette à la turque alors qu’elle était enceinte de leur troisième enfant.

Mme Coleman a soutenu que Joshua Boyle a pris soin des enfants et qu’elle n’avait le droit d’interagir avec eux que lorsque son mari le permettait.

Mme Coleman a poursuivi en disant qu’après avoir donné naissance, M. Boyle ne la laissait prendre sa fille dans ses bras que pour l'allaiter.

C’était la partie la plus difficile de toute ma vie , a-t-elle dit. Je suis toujours très traumatisée par les événements, et j’essaie d’éviter d’y penser, vous savez, parce que trop m’y attarder rend mon quotidien plus difficile.

L'avocat de Joshua Boyle, Lawrence Greenspon, a suggéré que Mme Coleman avait inventé les allégations d'abus physique et psychologique pendant le procès. Caitlan Coleman a toutefois nié cette suggestion.

Le procès a été suspendu après une décision du juge voulant que la défense puisse poser des questions relativement aux activités sexuelles consensuelles passées du couple. Mme Coleman a fait appel de cette décision. Cet aspect du procès pourrait prendre des mois à se dénouer.

Une nouvelle vie

Pour l’instant, Mme Coleman est confortée par la normalité qui l’entoure.

Caitlan Coleman a déménagé aux États-Unis après avoir obtenu la garde temporaire de ses enfants. Photo : Radio-Canada / Judy Trinh/CBC

Mais, bien peu de personnes connaissent son adresse.

Elle a entamé des procédures de divorce. Une ordonnance de non-communication empêche également Joshua Boyle d’entrer en contact avec elle ou avec ses enfants.

Elle souhaite entamer des études de psychologie.

Je veux voir mes enfants grandir et je veux m’assurer qu’ils mènent des vies bonnes et heureuses , a-t-elle dit. Mais, je me souhaite à moi aussi une vie pleine d’accomplissements.

Avec les informations de Judy Trinh, de CBC