Des ajustements réclamés près du chantier Bertrand-Fabi

De nombreux résidents du secteur ont contacté le conseiller municipal Pierre Tremblay pour se plaindre de la congestion routière, mais aussi de retards dans le transport scolaire.

Sur près de deux kilomètres, il y avait des voitures pare-chocs à pare-chocs l’autre jour, déplore-t-il. On peut facilement parler de retard allant de 15 à 30 minutes.

Plusieurs automobilistes tentent aussi d'éviter le chantier routier en circulant plutôt dans les secteurs résidentiels avoisinants, ce qui suscite bien du mécontentement.

Ce ne sont pas des rues propices à accueillir un flot d’automobiles aussi grand , explique Pierre Tremblay.

L'intersection King Ouest et Bertrand-Fabi est la plus achalandée du réseau routier sherbrookois avec 50 000 véhicules qui y transitent quotidiennement.

Des solutions proposées

Le conseiller municipal Pierre Tremblay suggère d’ajouter des policiers afin de gérer la circulation lors des heures de fort achalandage.

C’est sûr que ça pourra libérer le secteur beaucoup plus rapidement , croit Pierre Tremblay.

Il propose aussi d’allonger les heures de travail des ouvriers sur le chantier pour réduire la durée des travaux.

Même si on gagne quelques jours, dans le meilleur des mondes, ça pourrait être très intéressant. On ne veut pas brûler les employés, mais c’est peut-être possible de faire un peu plus d’heures , soulève-t-il.

Les deux propositions sont déjà analysées par le service des infrastructures de la Ville de Sherbrooke, notamment sur l’évaluation des coûts de telles propositions.

À compter de la semaine prochaine, la rue Bertrand-Fabi sera complètement fermée pour quelques semaines entre les rues King Ouest et de Varennes.