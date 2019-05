Colis piégé à Lyon : un suspect activement recherché

Les autorités françaises poursuivent leur chasse à l'homme et lancent un appel à témoins pour retrouver l'auteur présumé de l' attaque au colis piégé , qui a fait 13 blessés vendredi à Lyon, et qui n'a toujours pas été revendiquée.

Tous les moyens sont actuellement mis en œuvre pour parvenir rapidement à l'identification et à l'interpellation de l'auteur des faits. Rémy Heitz, procureur de la République de Paris

Après le premier appel à témoins, plusieurs dizaines de témoignages ont été reçus, a précisé M. Heitz qui a fait état de la diffusion prochaine « de nouvelles photographies de l'individu ».

Les images disponibles captées par une caméra de vidéosurveillance montrent un homme « porteur d'un haut sombre à manches longues » et « d'un bermuda clair », poussant un vélo noir.

Citant une source proche de l'enquête, l’AFP rapporte que l’individu semble dans la trentaine. Il est suspecté d'avoir déposé un colis explosif contenant des vis, clous ou boulons devant une boulangerie au centre de Lyon.

Le maire du 2e arrondissement, Denis Broliquier, a affirmé que la charge était « faible » et qu’elle avait été « déclenchée à distance ».

Après avoir évoqué « une attaque », le président français Emmanuel Macron s'est montré plus prudent vendredi soir sur son compte Twitter, déplorant « la violence qui s'est abattue » sur les Lyonnais, avant d'adresser ses « pensées » aux blessés.

La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie et quelque « 90 enquêteurs et 30 techniciens de la police technique et scientifique » appuyés par « une vingtaine d'enquêteurs des brigades de recherche et d'intervention locales » sont mobilisés pour mettre la main sur l’auteur de l’attentat, a expliqué M. Heitz.