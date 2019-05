Des denrées distribuées aux sinistrés des inondations à Gatineau samedi

De 10 h à 16 h, les personnes sinistrées pourront se prévaloir d’une aide comportant des denrées alimentaires, des produits d’hygiène et de nettoyage ainsi qu’une carte prépayée en épicerie, précise l’organisme.

La distribution des denrées recueillies auprès de la population dans deux centres de dons qui avaient été ouverts au plus fort de la crise se fera à deux endroits dans le territoire de la ville de Gatineau, soit à l'École secondaire du Versant (porte 2), dans le secteur de Gatineau et au Centre alimentaire d’Aylmer (entrée principale).

À noter que les citoyens doivent se présenter sur place avec une preuve de résidence et qu'ils doivent prévoir le transport des boîtes qui leur seront remises.

L’ouverture des centres de dons aux Promenades de Gatineau et aux Galeries d’Aylmer au début du mois a permis de récolter près de 18 500 kg en denrées non périssables et en produits d’hygiène et de nettoyage, pour une valeur avoisinant 105 000 dollars, selon l’organisme.

Par ailleurs, les dons en argent sonnant ont permis à Moisson Outaouais d’acheter des denrées périssables et des cartes prépayées en épicerie pour une valeur totale de plus de 37 000 dollars, peut-on lire dans un communiqué publié vendredi.

Quelles que soient leurs conditions économiques, tous les sinistrés enregistrés auprès de la Ville de Gatineau pourront bénéficier de ce coup de pouce réconfortant , a mentionné Armand

Kayolo, directeur général de Moisson Outaouais, dans le communiqué.

Bon nombre de sinistrés ont dû jeter la nourriture qui était entreposée dans leurs réfrigérateurs ou leur congélateur après avoir évacué leur résidence.