Une constitution d’ici 2021 pour Mashteuiatsh

D'ailleurs, elle tiendra un scrutin, samedi de 11 h à 16 h, pour désigner certains des membres de la commission responsables de piloter ce projet.

Les personnes choisies devront consulter les membres de la Première Nation, rédiger une ébauche de constitution et la soumettre à un référendum avec l'aide d'élus du Conseil de bande comme Stacy Bossum.

On est rendus à ce stade-ci au niveau de l’autodétermination. On est prêt à se prendre en charge et on voulait avoir une constitution qui va paramétrer le fonctionnement politique qu’on doit avoir , a mentionné Stacy Bossum.

Stacy Bossum estime qu’il s’agit d’une autre étape à franchir pour les Pekuakamiulnuatsh.

Il cite en exemple l’éducation qui est déjà prise en charge par la communauté depuis les années 80.

Une politique d’affirmation culturelle avait quant à elle été adoptée en 2005.

En 2017, la communauté a mis en place sa Stratégie d’occupation et d’utilisation du territoire.