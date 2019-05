Un moment de répit au Méga Parc pour les sinistrés des inondations

Les Galeries de la Capitale offrent, ce dimanche, une journée au Méga Parc pour les sinistrés des inondations de la Beauce, de Portneuf et la Mauricie.

« On s’est demandé comment on pouvait faire une différence là dedans, puis l’idée a été amenée », raconte Stéphane Landry, administrateur et directeur général des Galeries de la Capitale.

Les sinistrés doivent se présenter aux services à la clientèle du Méga Parc avec une preuve de résidence.

Ils pourront ainsi avoir accès gratuitement aux manèges ce dimanche de 10 h à 17 h.

« On s’est dit qu’on pouvait peut-être leur donner un petit répit, une journée pour laquelle ils allaient pouvoir oublier un petit peu leurs soucis, leurs problèmes », ajoute M. Landry.