Les combattants locaux font belle figure au TKO48 à Gatineau

Serge Dancos ne l’avait pas facile pour ses débuts professionnels. « Little Dragon » faisait face à un adversaire beaucoup plus expérimenté, Serge Gomes, qui comptait quatre combats en carrière.

Le Gatinois n’a pas été effrayé par ce défi. Il l’a emporté au 1er round en envoyant son adversaire au sol avec une solide droite. Ma séquence au premier round se poursuit et je suis très content! J’ai été un peu ébloui en l’envoyant au tapis, j’aurais dû réagir plus vite et placer mes coups. Rester plus calme. Ça va venir avec le travail , a souligné l’athlète de 21 ans après sa victoire.

Quand on regarde le résultat final, ce combat peut sembler avoir été facile, mais Dancos a dû se sortir d’une situation difficile dans les premières secondes, quand il s’est retrouvé au plancher sous son adversaire. C’est moi qui l’ai envoyé au sol et je l’ai mal fait. C’était mon erreur et j’ai eu de petites conséquences, mais je m’en suis sorti assez vite , a mentionné Dancos qui compte retourner à l’entraînement dès ce week-end.

Nicolas Ming Pedneault a dominé son adversaire d’un bout à l’autre. Il a lui aussi forcé un arrêt de l’arbitre, au 3e round. Il a porté sa fiche à deux victoires et deux défaites.

Vincent Houle du Club Évolution n’a eu aucune difficulté à ses premiers pas chez les pros. Il a profité d’un arrêt de l’arbitre, en fin de 2e round, alors son adversaire ne se défendait plus contre ses coups de coude.

Dans un combat local, Alex O’Neil d’Ottawa a eu le meilleur sur le Gatinois Cédric Mongeon. Il a profité de son avantage physique pour s’imposer au corps-à-corps pendant une bonne partie de l’affrontement et l’emporter par décision unanime.

Mathieu Charette a donné tout un spectacle contre Brad Sullivan. Après avoir dominé le premier round, debout, Charette s’est retrouvé en mauvaise position à plusieurs reprises au sol. Chaque fois, il s’en est sorti. Il a toutefois perdu le combat par décision unanime.

Guillaume Poulin devait bien faire après une dure défaite en septembre à Québec. Malheureusement pour lui, il s’est fait surprendre au sol rapidement au 1er round. Il a perdu par étranglement arrière face à Yan Jacolin.

Plus de détails à venir