L'appel d'offres lancé pour la reconstruction du pont Saint-Michel à Magog

C'est avec satisfaction et un certain soulagement que des citoyens de Magog accueillent le début de la période d'appel d'offres pour la reconstruction du viaduc St-Michel fermé depuis un an en raison d'un problème de la capacité portante du pont.

Cette structure qui surplombe l'autoroute 10 a été démolie en décembre 2018. Sans viaduc, les citoyens qui habitent dans ce secteur plus rural doivent faire un détour par des routes de gravier pour se rendre au centre-ville de Magog ou encore pour accéder à l'autoroute 10.

C'est sûr que je vais attendre qu'il soit vraiment construit avant de me réjouir, parce qu'on a des clients qui n'aiment pas passer par le chemin de terre qui était très endommagé cet hiver. Les clients brisaient pratiquement leur auto pour venir ici, souligne le propriétaire d'un commerce, Jacques Boisvert.

C'est une bonne nouvelle. On va être content. Je vais m'asseoir et les regarder faire lorsqu'ils vont travailler, note avec enthousiasme Christiane D'Arcy Poulin. Pour le moment, on sort le moins souvent possible. On avait l'habitude d'aller prendre notre marche l'autre bord [du côté du secteur Omerville], et on ne peut plus y aller...

L'objectif du ministère est de réaliser les travaux en 2019.