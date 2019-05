Ce que vous devez savoir sur le match des Raptors de ce soir

La Ville Reine vibrera au rythme des Raptors de Toronto, ce soir, alors que l'équipe tentera de remporter le sixième match de la série face aux Bucks de Milwaukee et ainsi accéder à la grande finale de la NBA. Voici ce que vous devez savoir sur ce match.

Un début de match crucial

Même si les Raptors ont connu un faux départ jeudi dernier avant de remporter le match, les premières minutes du match seront capitales. C’est du moins l’avis de l’analyste sportif et membre du temple de la renommée de la NBA Leo Rautins. Si les Raptors commencent en force, ça pourrait bien être un match à sens unique , affirme-t-il.

Surveiller la défense

Les partisans des Raptors regardent le lancer gagnant de Kawhi Leonard à la dernière seconde contre les 76ers de Philadelphie lors du 7e match dimanche dernier. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Pendant cette partie de basketball, il faudra bien surveiller la défense de chacune des équipes, estime Leo Rautins.

Les Raptors vont tout donner. Au niveau de la défense, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Leo Rautins, analyste sportif

Un travail d’équipe

L'entraîneur des Raptors de Toronto, Nick Nurse Photo : Reuters / USA TODAY

Lors du dernier match jeudi à Milwaukee, Kawhi Leonard a une fois de plus été étincelant dans la victoire des siens avec 35 points, en plus d’ajouter 9 aides et 7 rebonds. Son collègue Fred VanVleet l'a appuyé avec 21 points grâce à 7 tirs de 3 points.

Si les deux joueurs des Raptors sont à surveiller ce soir, l’entraîneuse des Lancers de l’Université de Windsor, Chantal Vallée, croit toutefois que toute l’équipe devra y mettre du sien.

Il faut que tout le monde joue bien. Ça va être un gros match et les Raptors doivent sans équivoque avoir une victoire d’équipe. C’est la seule façon de passer à travers le match. Chantal Vallée, entraîneuse des Lancers de l’Université de Windsor

Si ce n’est pas ce soir, c’est lundi (ou pas)

Advenant une défaite des Raptors, la série sera égale 3-3. Le sort sera ainsi jeté lundi prochain, lors d’un ultime match sans lendemain, à Milwaukee.

Mais Chantal Vallée ne croit pas que les Raptors pourraient remonter la pente après une défaite.