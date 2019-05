L'institut maritime du Québec fête ses 75 ans

Pendant une cérémonie de passation de commandement, la direction de l'école nationale a aussi été confiée pour la première fois à une femme, Mélanie Leblanc.

La future commandante a pour objectif de mieux faire connaître l’institution ailleurs dans la province.

Je me rends compte qu'à travers le Québec, on est peu connu, même si on se déploie beaucoup sur le territoire du Québec. Mon rêve, c'est que tous les citoyens du Québec connaissent l'existence de cette école nationale là unique.

Mélanie Leblanc, future commandante de l’Institut maritime du Québec