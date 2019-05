55 montagnes en 55 mois pour l'alpiniste François-Guy Thivierge

« J’ai le projet de faire 55 montagnes en 55 mois, au courant des cinq prochaines années », a annoncé l’aventurier à l’émission C’est encore mieux d’après-midi, en entrevue avec Guillaume Dumas.

François-Guy Thivierge compte escalader des montagnes moins connues et moins achalandées que l’Everest, par exemple. Quatre alpinistes ont d'ailleurs péri ces derniers jours alors que la popularité de ce mont provoque de dangereux embouteillages en « zone de la mort ».

« Je vais rechercher des montagnes plus difficiles, moins peuplées, plus belles, plus d'aventure », a ajouté celui qui a déjà fait l'Everest.

« Ça sera des montagnes qui ne sont pas connues que je vais vous faire connaître aussi », souligne-t-il.

Sur son site web, l’alpiniste annonce qu’il partira pour un 2e tour du monde pour compléter sa « bucket list ». Il a déjà escaladé plus de 200 montagnes avec plus de 3000 ascensions partout dans le monde.