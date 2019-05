Washington déploie 1500 soldats de plus au Moyen-Orient

Les États-Unis ont annoncé vendredi le déploiement de 1500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient, invoquant des « menaces persistantes » contre les forces américaines émanant du « plus haut niveau » du gouvernement iranien.

« Nous allons envoyer un nombre relativement faible de troupes, pour la plupart préventives, et certaines personnes très talentueuses se rendent au Moyen-Orient en ce moment », a déclaré Donald Trump depuis la Maison-Blanche.

« Ce sera environ 1500 personnes », a précisé le président américain avant de s'envoler vers le Japon.

Ces effectifs et ces capacités supplémentaires sont destinés à « améliorer la protection et la sécurité des forces américaines, compte tenu de menaces persistantes de la part de l'Iran, y compris des Gardiens de la révolution et de leurs soutiens », a indiqué le chef du Pentagone Patrick Shanahan dans un communiqué.

Ceci est une réponse prudente à des menaces crédibles de la part de l'Iran. Le chef du Pentagone Patrick Shanahan

Parallèlement, l'administration Trump a également informé vendredi le Congrès de nouvelles ventes d'armes à l'Arabie saoudite, grand ennemi régional de l'Iran, et aux Émirats arabes unis, en invoquant la menace iranienne pour contourner la possibilité dont disposent les parlementaires de bloquer ce type de contrat.

Le déploiement décidé par Washington inclut un bataillon de 600 hommes chargés de quatre batteries antimissiles Patriot qui se trouvaient déjà dans la région, mais qui devaient être redéployées ailleurs.

Leur maintien dans la région, pour une durée indéterminée et sur des bases qui n'ont pas été précisées, porte à 900 hommes seulement les renforts envoyés dans la région, a indiqué à la presse l'amiral Michael Gilday, un responsable de l'état-major américain.

Des appareils de reconnaissance et de surveillance, et un escadron de 12 avions de chasse renforceront le dispositif.

La secrétaire adjointe responsable de la sécurité internationale du Pentagone, Katie Wheelbarger, a souligné que ce déploiement supplémentaire ne concernait ni la Syrie ni l'Irak, où Washington poursuit ses opérations contre le groupe État islamique (EI).

Le commandement central américain, chargé du Moyen-Orient et d'une partie de l'Asie centrale, dispose de 70 000 militaires, dont 14 000 sont déployés en Afghanistan, 5200 en Irak et moins de 2000 en Syrie.

Les effectifs supplémentaires seront donc envoyés dans les bases dont les États-Unis disposent au Moyen-Orient, mais pas dans les zones de conflit.

L’Iran montré du doigt

L'amiral Gilday a affirmé que les attaques contre plusieurs pétroliers au large du port de Fujairah (Émirats arabes unis) avaient été dirigées par le gouvernement iranien.

Il a aussi accusé le corps des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime iranien, d'avoir « tenté de déployer des boutres modifiés capables de lancer des missiles de croisière » dans le Golfe et d'être responsable d'un tir de roquettes dans la zone verte à Bagdad, qui accueille l'ambassade américaine.

Nous sommes tout à fait convaincus que cela provient de la direction iranienne au plus haut niveau, et toutes les attaques que j'ai mentionnées ont été attribuées à l'Iran, par le biais des milices pro-iraniennes ou de leurs propres forces. L'amiral Michael Gilday, un responsable de l'état-major américain

Il a aussi mentionné des « informations multiples et crédibles selon lesquelles des milices pro-iraniennes ont l'intention d'attaquer des militaires américains au Moyen-Orient ».

Une fois de plus, le Pentagone a assuré que le renforcement de la présence militaire américaine au Moyen-Orient était purement défensif.

« Avec ce déploiement très mesuré et par le biais de notre discours public, nous tentons de souligner que nous ne cherchons pas à déclencher des hostilités avec l'Iran », a dit l'amiral Gilday. Ce déploiement « n'est en aucun cas provocateur ».

Cette annonce intervient au moment où les relations déjà tendues entre Washington et Téhéran se sont envenimées depuis le début du mois. L'Iran a suspendu certains de ses engagements pris en vertu de l'accord de 2015 encadrant son programme nucléaire, un an après le retrait américain de ce texte, tandis que l'administration Trump a renforcé ses sanctions contre l'économie iranienne.

Le Pentagone a déjà dépêché, au début de mai dans la région, un porte-avions, un navire de guerre, des bombardiers B-52 et une batterie de missiles Patriot, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, évoquant « des indications inquiétantes d'escalade » de Téhéran.