Le marin disparu en mer près des Escoumins faisait une manœuvre risquée

Le marin serait tombé à l'eau alors qu'il manipulait une barre de sécurage haute de quatre mètres pesant la moitié de son poids.

Selon la Fédération internationale des ouvriers du transport, ces manœuvres de sécurage et de désécurage , qui consistent à barrer et débarrer les conteneurs, ne sont pas censées être accomplies ailleurs qu'au port de Montréal, lorsque les bateaux sont immobilisés.

Mais toujours selon l’organisme, l'équipage des navires recevrait souvent de la pression de la part des employeurs afin qu'ils commencent ces manœuvres avant d’atteindre Montréal, parfois en plein milieu du golfe du Saint-Laurent.

Comme on a vu dimanche, l'accident est arrivé dans des eaux que Transport Canada a nommé "sécuritaires". On a fait des investigations pendant des années, et dans le monde maritime, sur les bateaux étrangers, les marins, il y a presque un code d’omerta. Ils savent que s'ils font des plaintes, ils vont se faire laisser au prochain port et ils vont embaucher quelqu'un d’autre qui va le faire , rapporte un inspecteur de la Fédération internationale des ouvriers du transport, Vincent Giannopoulos.

Transport Canada n’a pas encore répondu à nos questions.

Le corps du travailleur sri lankais de 31 ans n'a toujours pas été repêché.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil