Une femme est agressée chez elle par un inconnu à Vancouver

Âgée de 20 ans, la victime attendait son autobus dans la 41e Avenue, près de la rue Earles, lorsque l'homme se serait approché d'elle vers 11 h 30, selon un communiqué de presse des autorités policières.

Avant l'arrivée de l'autobus, la femme se serait rendu compte qu'elle avait oublié quelque chose à la maison et serait retournée chez elle à pied. Le suspect l'aurait suivie, puis l'aurait agressée sexuellement à l'intérieur de la propriété.

La victime a appelé la police dès le départ du suspect.



D’après la police, l’homme serait d'origine asiatique et âgé d'environ 40 ans, aux cheveux noirs et courts et de corpulence moyenne. Il portait des lunettes de soleil, un débardeur blanc, un short noir et des sandales.

Les policiers invitent les témoins ou les personnes dont la voiture est équipée d'une caméra de surveillance et qui étaient dans le secteur à les appeler ou à joindre Échec au crime.