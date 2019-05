Magasins de cannabis : la course aux permis s'intensifie à Vancouver

Il s’agit du groupe JAK, spécialiste de la vente d’alcool au détail. La société britanno-colombienne prévoit ouvrir sept autres comptoirs de vente Muse Cannabis, dans la province. Les municipalités de New Westminster, Campbell River et Courtenay lui accordent un permis.

Des discussions sont en cours avec les villes de Port Coquitlam, le District de North Vancouver. Les deux autres magasins possibles, selon le quota de la province, l’entreprise envisage les établir dans les villes de Langley et Coquitlam.

Le porte-parole de Muse Cannabis, Mike McKee, explique que la taille du magasin qui ouvrira au coin de la rue Granville et de la 14e Avenue ouest dépasse en taille les autres comptoirs de vente au détail de cannabis exploités dans la ville.

La majorité des magasins mesurent actuellement entre 74 et 92 m2. Notre magasin, c'est plus du double avec plus de 185 m2. Mike McKee, groupe Muse Cannabis Store

Entrepreneures et sociétés commerciales de la province sont en compétition pour dominer le marché des comptoirs de vente de cannabis à Vancouver.

Le groupe Donnelly et l’entreprise City Cannabis Co. ont prévu ouvrir huit magasins en C.-B., la limite autorisée par Victoria. Les deux ont déjà obtenu chacun deux permis de la Ville de Vancouver.

Ils visent également une présence dans le reste du pays. City Cannabis Co. a pour objectif d’avoir jusqu’à 30 magasins au Canada.

Cette entreprise a été rachetée en avril par Wildflower pour un montant de 45 millions de dollars. Wildflower est une marque maison cotée en bourse dont le siège social est à Vancouver et implantée en Californie, à Washington et à New York, par le biais de diverses sociétés d’extractions et d’accessoires.

Compétition déloyale?

Si le militant vancouvérois pour le droit à l’accès au cannabis pour tous, Dana Larsen, se réjouit de voir la Ville octroyer plus de permis, il souligne qu’il est presque impossible pour les propriétaires qui n’ont pas accès à des fonds importants d’obtenir un permis pour continuer à exercer leurs activités légalement.

La plupart des comptoirs existants ne pourront pas avoir un permis de Vancouver, ce qui va les obliger à fermer. Dana Larsen, militant procannabis et directeur du Vancouver Medicinal Cannabis Dispensary

Mike Babins a été le tout premier propriétaire à obtenir son permis de Vancouver pour son magasin Evergreen Cannabis. Il déplore le montant élevé du permis annuel exigé par la Ville et espère le voir baisser maintenant que le cannabis est légal.

Par contre, il rappelle qu’il est lui-même un entrepreneur indépendant. Il a réussi avec sa femme à décrocher le permis pour rester ouvert, dit-il, en faisant preuve de transparence et en payant les impôts exigés par la Ville.

Les comptoirs de vente de cannabis au détail paient de loin les droits de licence les plus élevés de la ville, à savoir 33 000 $. Pour mettre ce chiffre en perspective, le PNE paie environ 18 000 $ pour son permis annuel, les bars paient jusqu’à 23 000 $ et un casino peut s’attendre à débourser environ 13 000 $.

Jusqu’à présent, la municipalité a reçu 38 avis de la province pour des demandes de permis à Vancouver. 26 demandes ont complété l’avis public requis et obtenu une recommandation pour être approuvées par la Ville.