Après les inquiétudes soulevées par les crabiers semi-hauturiers il y a quelques semaines, c’est au tour des pêcheurs de homard du Nouveau-Brunswick de se préoccuper de la prise de possession de permis par des intérêts de l’extérieur de la province.

Depuis cinq, six ans, y a une tendance qui est commencée où les permis sont achetés par des intérêts étrangers, dans ce cas-ci par l’Île-du-Prince-Édouard, surtout dans les régions de Cap-Tourmentin et de Murray Corner. On parle de six ou sept permis confirmés, potentiellement une dizaine. C’est une tendance qui s’accélère d’après ce qu’on observe , explique Martin Mallet, directeur général à l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Environ la moitié des permis de pêche au homard de Cape Tormentine serait détenu par des intérêts de l'Île-du-Prince-Édouard selon l'Union des pêcheurs des Maritimes. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Selon l’Union des pêcheurs des Maritimes, les transferts de permis - ou « réattribution », selon les termes du ministère des Pêches et des Océans - à des pêcheurs de l’Île-du-Prince-Édouard se font principalement dans la zone de pêche 25 dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Carl Allen, pêcheur de homard de Bas-Cap-Pelé observe la même situation.

Je pense que c’est plus que 10 permis [achetés par l’Île-du-Prince-Édouard], peut-être 15. J’ai même entendu Grande-Digue. Les revenus des permis sortent de la région; je me demande ça va s’arrêter où? , demande Carl Allen, pêcheur de homard et ancien président de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Carl Allen, ancien président de l'Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) Photo : Radio-Canada

Les flottilles de homardiers du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard se partagent la zone 25. Mais de plus en plus les pêcheurs de l’Île traversent le détroit de Northumberland et font des acquisitions de permis dans des ports de pêche du Nouveau-Brunswick.

À Cap-Tourmentin ça touche presque la moitié des pêcheurs. Sur douze pêcheurs, la moitié serait des pêcheurs originaires de l’Île-du-Prince-Édouard, selon nos sources , affirme Martin Mallet.

Selon le directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes, la situation s’explique en partie par l’abondance de homard dans la région. C’est sûr que dans une industrie où la valeur des débarquements augmente, ça augmente aussi l’intérêt des investisseurs à embarquer dans cette industrie. L’intérêt pour ces permis va augmenter , souligne Martin Mallet.

Contourner les règles

Pour détenir un permis de pêche au homard dans une région donnée, Pêches et Océans Canada exige d’être résident permanent dans la province et dans la région de pêche depuis au moins six mois. Mais selon l’Union des pêcheurs des Maritimes, les pêcheurs de l’Île-du-Prince-Édouard contournent la règle.

Martin Mallet explique qu’après l’obtention de leurs permis au Nouveau-Brunswick, la présence des acheteurs se limite souvent à « une boîte aux lettres au bout d’un champ dans la région de Murray Corner et Cape Tormentine. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Un pêcheur de homard au quai de Murray Corner, Jeff Parsons, confirme qu’au moins cinq pêcheurs de l’Île-du-Prince-Édouard ont une adresse de façade au Nouveau-Brunswick.

Il y a des règles, elles ont été mises en place pour une raison. La première règle c’est d’être résident du Nouveau-Brunswick et eux ne le sont pas. C’est la vérité; après la saison ils reprennent leurs bateaux et on ne les revoit plus. Je ne les blâme pas. [...] ils s’essayent et ça marche. Mais il y a des règles en places elles devraient être les mêmes pour tout le monde , affirme M. Parsons.

Le pêcheur de homard Jeff Parsons au large dans la zone 25. Photo : Linda Arseneault

Les retombées économiques quittent la région

Les pêcheurs sont tenus de débarquer leur cargaison de homard au port de pêche ou la région assignée au permis. Mais aussitôt la saison de pêche terminée, les pêcheurs retournent à l’Île-du-Prince-Édouard. Selon l’Union de pêcheurs des Maritimes, cette façon de faire dénature le système des permis de pêche.

La politique qu’on avait en place au Ministère c’était pour empêcher ce genre de scénarios où les permis sortent des régions côtières qui en ont besoin. C’est dans certains cas la seule économie qui garde la communauté vivante , fait valoir Martin Mallet.

[Ce qui va arriver si rien n’est fait] c’est des revenus de moins, des emplois de moins pour nos communautés côtières [...] Si on perd ça, ça va être un désastre économique pour la province. Martin Mallet, directeur général de l'Union des pêcheurs des Maritimes

Le contournement des règles de détention de permis de pêche prive des communautés côtières néo-brunswickoises de revenus, selon l'Union des pêcheurs des Maritimes. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

L’Union des pêcheurs des Maritimes demande une rencontre avec Pêches et Océans pour réviser les règles en matière de transfert de permis, pour s’assurer que la politique en place est respectée et que l'on contacte les associations de pêche locales pour s’assurer que les personnes qui achètent un permis proviennent de la région.

Difficulté de financement pour les prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick

Un permis et un bateau de pêche au homard peuvent valoir jusqu’à un million de dollars aujourd’hui. L’Union des pêcheurs des Maritimes demande un meilleur programme d’aide pour les pêcheurs de la relève au Nouveau-Brunswick.

Martin Mallet souligne que dans certains cas, les pêcheurs de l’extérieur arrivent avec des offres plus alléchantes que les pêcheurs locaux débutants. Ce n’est pas le manque de relève ou d’intérêt qu’on a présentement; c’est le manque d’accès au capital que ces jeunes n’ont pas.

Martin Mallet dénonce également le fait qu’au Nouveau-Brunswick, les délais pour l’obtention d’un prêt provincial semblent plus longs qu’ailleurs.

La grosse problématique qu’on a avec le programme actuellement, c’est le temps d’attente pour avoir une réponse à une demande de prêt. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, comparativement à d’autres provinces, où avec des programmes de prêt on peut avoir une réponse en 24 heures.

«Depuis quelques années, le système est brisé», fait valoir Martin Mallet, directeur général de l'Union des pêcheurs des Maritimes. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

L’Union des pêcheurs des Maritimes dit avoir des discussions actuellement avec la province pour bonifier le programme de prêts aux pêcheurs débutants. L’association dit également être en train de comparer les programmes de prêts aux pêcheurs de différentes provinces.

Au Québec, par exemple, le gouvernement subventionne jusqu’à 50 000 $ du prix d’achat d’un permis pour un pêcheur de la relève. Selon le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick, aucune subvention n’est disponible dans le cadre du programme de prêt aux pêcheurs .

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick soutient de son côté que des modifications réglementaires, qui devraient être mises en œuvre plus tard cette année, contribueront à accroître l'accès au capital par le biais de prêts, ce qui créera de nouvelles opportunités d'investissement .

« Je veux garder ces permis dans la région »

Le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, dit prendre la situation au sérieux.

Mon but c’est peut-être de revoir certains critères qui sont là présentement et qui sont appliqués par Pêches et Océans. Les critères de résidence, les critères d’expérience en pêche, et d’autres [critères] peuvent être changés pour faire en sorte que ces permis demeurent dans la région. Serge Cormier, député fédéral d’Acadie-Bathurst

Le temps presse, selon le député. Serge Cormier affirme qu’il veut examiner les options qui sont sur la table le plus rapidement possible .

Il dit avoir l’intention de rencontrer le ministre fédéral des pêches dans les prochains jours. Serge Cormier veut aussi tenir une réunion avec l'industrie, qui réunirait autant des représentants des associations de pêcheurs semi-hauturiers de crabes des neiges que de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

L'Association des pêcheurs de l'île-du-Prince-Édouard n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.