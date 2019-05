Des sinistrés de Masson-Angers doivent patienter avant de décontaminer leurs terrains

S'il y a des gens qui veulent venir nettoyer chez nous, ils ne sont pas capables de venir. Il faudrait aller les chercher en voiture et les ramener. C'est un paquet de troubles , rapporte Christian Parenteau qui habite le secteur.

Des fois, ils ne nous laissent pas passer, ils en laissent passer d'autres. [...] Ce n'est pas clair , renchérit un autre résident, Martin Lagacé.

De son côté, la Ville explique par courriel qu’à la suite d’une inspection du chemin du Fer-à-Cheval, une faiblesse a été constatée entre le chemin du Quai et la rue Constantineau. Par mesure de sécurité, cette section est maintenue en circulation locale. Les véhicules d’urgence peuvent cependant y circuler.

La Municipalité procédera à des vérifications supplémentaires avant d'ouvrir entièrement la voie à la circulation, soulignant que les citoyens qui s’aventurent [sur cette section] le font à leurs risques et périls .

La Ville recommande également aux résidents de rester vigilants et de faire preuve de patience. Le retour à la normale se fera progressivement et prendra plusieurs semaines, particulièrement pour les rues situées en bordure de rivière, comme c’est le cas pour le chemin du Fer-à-Cheval.

Le conseiller du district de Masson-Angers comprend qu'il s'agit d'une question de sécurité. Mais Marc Carrière demande à la Municipalité d'agir rapidement pour permettre aux sinistrés de procéder aux travaux de décontamination.

Ça va ensemble je dirais, la santé et la sécurité. Moi, pour sécuriser les gens, au niveau de leur santé, c'est important qu'ils fassent les travaux le plus rapidement possible.

Marc Carrière, conseiller du district de Masson-Angers