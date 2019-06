Le gaspillage d'eau à la maison, une bataille à la fois

1. Éliminer les fuites

Le système d’aqueduc de la ville de Vancouver, long de 1500 kilomètres, remonte au début des années 1900. Selon Daniel Roberge, directeur de l’ingénierie de la Municipalité, certaines canalisations enfouies dans le sol remontent à cette époque et sont toujours en service.

Des fuites dans les anciens tuyaux peuvent engendrer de grandes pertes d’eau.

« Quand les villes se mettent à investir pour faire la réfection de la tuyauterie, il peut y avoir beaucoup d’économie effectuée là », estime Alice-Anne Simard, directrice générale d'Eau Secours qui promeut la gestion responsable de l'eau.

La tâche revient à la Ville de réparer ses propres fuites. Or, celles à la maison sont la responsabilité de ses habitants et dans le Grand Vancouver, ces fuites pernicieuses représentent 13 % de l’utilisation d’eau des foyers.

En réparant celles dans la cuisine et la salle de bain, une économie de 47 litres d’eau par jour serait possible. « On demande toujours aux gens de s’assurer qu’il n’y a pas de fuite dans leur toilette », précise Daniel Roberge, qui estime que les compteurs d’eau permettent à la Municipalité de repérer les fuites d’eau.

2. Moderniser ses équipements

La directrice générale d’Eau Secours est formelle : remplacer les vieux modèles d’équipements qui utilisent l’eau pourrait faire toute la différence.

« On pense aux laveuses, aux lave-vaisselles, aux douches, aux toilettes, aux lavabos qui pourraient gaspiller beaucoup d’eau parce qu’ils sont d’anciens modèles », souligne Alice-Anne Simard.

En effet, d’après Metro Vancouver, l’utilisation des toilettes représente 24 % de la consommation d’eau d’un foyer du Grand Vancouver. La douche (20 %), la lessive (16 %) et le lave-vaisselle (2 %) font également partie de cet usage.

La douche consomme beaucoup d'eau. Photo : iStock

La solution? Proposer des incitatifs financiers, comme des subventions, pour que les résidents achètent des modèles d’électroménager moins assoiffés.

La Ville de Burnaby propose une série d’astuces, comme changer son pommeau de douche ou faire de plus courtes brassées de lavage. Une pratique qui permettrait d’économiser 95 litres d’eau par brassée.

La municipalité de Richmond, en banlieue de Vancouver, offre notamment un rabais pour l’installation de toilettes à double chasse.

3. Toucher aux portefeuilles

Mme Simard croit qu’une taxe supplémentaire sur les piscines résidentielles, par exemple, pourrait aussi accompagner les subventions pour modifier les habitudes des consommateurs. Il s’agirait du pendant punitif pour inciter à l’économie d’eau. Un peu comme un système du bâton et de la carotte.