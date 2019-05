La station de métro Papineau évacuée

« Les équipes d’ingénierie vont tenter d’enlever cette structure problématique pour pouvoir ouvrir la station le plus tôt possible. C’est au niveau de la mezzanine. Lorsqu’on entre en station, on constate qu’il y a deux escaliers mécaniques pour se rendre au quai, c’est le plafond situé au-dessus du premier escalier mécanique », a expliqué la porte-parole de la Société de transport de Montréal (STM), Amélie Régis.

« On va tout faire pour ouvrir la station aujourd’hui, probablement. À la limite demain matin », a-t-elle ajouté.

Le trajet de la navette déjà mise en place entre les stations Berri et Papineau, en raison de la fermeture depuis plusieurs mois de la station Beaudry, a été prolongé jusqu'à la station Frontenac.

Des employés de la STM s'affairent à mettre en place des échafaudages à la station Papineau. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Avec les informations de Jérôme Labbé