Incendie de Little Grand Rapids : trois personnes accusées

Les poursuites visent deux hommes âgés de 19 et 20 ans, originaires de Little Grand Rapids et de Pikangikum en Ontario, ainsi qu'un jeune garçon dont l’identité est protégée par le Loi sur la justice pénale pour les adolescents.

Ils auraient allumé un feu et quitté les lieux avant de s’assurer qu’il était éteint. Ils sont soupçonnés d'avoir causé volontairement l'incendie.

Les autorités ont rapidement invoqué, en 2018, l'origine criminelle de ce dernier.

Lorsque les premières équipes de secours sont intervenues le 21 mai 2018, moins d’un hectare était touché par le feu. Les vents violents ont cependant rapidement étendu le brasier, qui est devenu difficile à maîtriser.

Au bout du compte, les évacuations ont duré plus d’un mois et 32 000 hectares de forêt au Manitoba et en Ontario ont été consumés.

Six maisons de Little Grand Rapids ont été ravagées, ainsi qu’une quinzaine de bâtiments de Moar Lake Lodge et cinq de Fishing Lake Lodge. De nombreuses lignes de transmission et des poteaux électriques ont également été endommagés.

Le coût des dégâts est inconnu, mais celui des ressources déployées pour éteindre le brasier s’élève à 1,8 million de dollars.