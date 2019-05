Des solutions pour réduire le temps d'attente en dermatologie

Bien que la province compte 215 dermatologues actuellement, le chiffre le plus élevé depuis plus de 20 ans , selon l' AMSDQAssociation des médecins spécialistes dermatologues du Québec , il est toujours très difficile d'obtenir une consultation en dermatologie.

Au Bas-Saint-Laurent, le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous s'est encore allongé. Il est actuellement de quatre à cinq ans pour les cas non urgents, soit un an de plus qu'en 2017, et ce, même si davantage de dermatologues sont formés.

Depuis deux ans, il y a 14 nouveaux gradués qui terminent par année et ça, c'est le double d'il y a 10 ans. Dr Dominique Hanna, présidente de l'Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec

Pour permettre une meilleure accessibilité, l' AMSDQAssociation des médecins spécialistes dermatologues du Québec , le ministère de la Santé et la Fédération des médecins spécialistes du Québec ( FMSQFédération des médecins spécialistes du Québec ) souhaitent utiliser la télémédecine.

Les patients devraient d'abord consulter un omnipraticien qui enverrait des photos et des vidéos de leurs lésions cutanées à un dermatologue. Le spécialiste pourrait ensuite, à distance, évaluer la gravité du cas et suggérer un traitement ou encore des examens complémentaires.

Avec des photos ou des vidéos qui sont de bonne qualité, on peut vraiment faire un excellent triage de ce qui est bénin, de ce qui peut attendre [...] de ce qui est plus sérieux et qui doit être priorisé. Dr Dominique Hanna

Des embauches et des ententes interspécialités

Pour réduire le temps d'attente des patients, des mesures temporaires pourraient également être mises en place dans certains centres de santé et de services sociaux (CISSS) pour permettre à d'autres médecins spécialistes de faire des tâches normalement réservées aux dermatologues.

Le dermatologue peut faire des biopsies, mais il y a d'autres spécialités médicales au sein du CISSS qui pourraient par exemple procéder à ces biopsies-là , explique le directeur des services professionnels au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho.

Heureusement, beaucoup de lésions sont bénignes et ça règle le cas. Si jamais, quand on fait la pathologie et la biopsie, ça demande vraiment une demande en dermatologie, on peut prioriser plus rapidement la consultation. Jean-Christophe Carvalho, directeur des services professionnels au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le directeur des services professionnels au CISSS, le docteur Jean-Christophe Carvalho Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Actuellement, le Bas-Saint-Laurent compte deux dermatologues à temps plein. Un autre doit entrer en poste cet automne, tandis qu'un quatrième, encore aux études, devrait joindre l'équipe dans deux ans.

La Gaspésie bénéficie également de deux dermatologues. Deux autres, basés ailleurs au Québec, viennent prêter main-forte de temps en temps.

Sur la Côte-Nord, un seul dermatologue est en poste. Comme en Gaspésie, deux autres personnes de l'extérieur se joignent ponctuellement à l'équipe.