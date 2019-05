Le chemin qui mène au village d'été de Kitcisakik est partiellement inondé

C'était nécessaire puisqu'il était rempli à pleine capacité à cause de l'important couvert de neige qui a fini par fondre et des précipitations, explique la conseillère aux relations avec le milieu pour Hyrdo-Québec, Luce Chartier. On devait laisser passer l'eau pour alléger la pression sur le barrage.

Une situation similaire s'était produite en 2017 et avait limité l'accès au village d'été de la communauté. Hydro-Québec appréhende un scénario similaire cette année. Les véhicules de plus haute taille pourront passer quand même, anticipe Mme Chartier, mais c'est juste que c'est moins plaisant, disons de se promener à pied.

L'inondation dans le secteur pourrait durer environ deux semaines, toujours selon les estimations d'Hydro-Québec, qui assure toutefois que les résidences actuelles ne seront pas affectées et qu'une équipe surveille la situation de près.

Il n'y a pas de solutions envisagées pour l'instant par Hydro-Québec pour éviter une inondation plus fréquente du territoire de la communauté dans l'avenir. Avec les changements climatiques, c'est certain que ça se peut que ça se reproduise plus souvent, mais vous et moi on ne peut pas le dire à l'heure actuelle, souligne-t-elle. On n'est pas dans le secret des dieux.

Le Conseil des Anicinapek de Kitcisakik recommande à ses membres d'utiliser le moins possible le chemin qui mène au village d'été, même s'il demeure praticable à l'heure actuelle.