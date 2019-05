10 pompiers forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue en renfort en Alberta

Puisque la situation au Québec est sous contrôle, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) est en mesure d'envoyer ses travailleurs pour supporter leurs collègues de l'Alberta.

L'agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU Mélanie Morin affirme que la situation est stable au Québec à l'heure actuelle.

C'est un printemps pluvieux, plus frais, on n'a pas connu de grosses périodes de chaleur ou de sécheresse jusqu'à présent. La situation est quand même assez stable pour l'instant au Québec, donc on peut se permettre de prêter 60 pompiers forestiers à l'Alberta , souligne-t-elle.

Il y a eu 48 incendies en 2019 depuis le début de la saison, selon la SOPFEU, alors que la moyenne à pareille date est de 164.

Cette aide est rendue possible grâce à l'Accord canadien d'aide mutuelle en cas d'incendie de forêt qui a été signé par le Québec.