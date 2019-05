Les employés de l'usine Vachon rappelés au travail en Beauce

« On a appris qu’il y aurait un rappel massif », souligne le conseiller syndical Sébastien Boies.

« À l’heure actuelle, ça sent bon et nous, on est prêt à reprendre la production rapidement, ajoute-t-il. L’idée est de repartir la production le plus rapidement possible. »

Bimbo Canada, propriétaire de l'usine, affirme que ce retour au travail se fera de manière graduelle. Certains employés devront travailler selon d’ancienne méthodes afin d’assurer la production.

La direction n’est pas en mesure de déterminer le moment où tous les clients de l’usine pourront être fournis en petits gâteaux.

Aide exigée

Par ailleurs, Groupe Bimbo Canada espère obtenir une compensation financière du gouvernement pour les dommages causés à son usine par les inondations du mois dernier.

L'entreprise indique que cette aide financière servira à assurer la poursuite des activités de Vachon à Sainte-Marie et à appuyer les travailleurs pendant l'arrêt de production.

Le montant qui est demandé au gouvernement n'est pas précisé.

Au total, près de 700 travailleurs sont à l’emploi de l’usine Vachon.