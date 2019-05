Manque d'accès aux services fédéraux, le député Dusseault sonne l'alarme

Selon le député, la situation s'est détériorée, notamment depuis que le bureau d'Immigration Canada a fermé ses portes en 2012 et depuis que l'Agence du Revenu à Sherbrooke ne dessert plus les particuliers.

Après avoir laissé un peu de chances au gouvernement libéral de faire ses preuves, on s'est rendu compte que non, le service ne s'améliore pas. Au contraire, il empire, notamment dans les centres d'appels. Le service en personne n'est pas revenu , déplore Pierre-Luc Dusseault. Il soutient que pour les questions relatives à l'impôt, à l'assurance-emploi ou aux dossiers d'immigration, les citoyens se trouvent souvent désemparés devant la difficulté à obtenir des réponses.

Il constate également que les citoyens se tournent de plus en plus vers les bureaux des députés ou vers les organismes communautaires, qui n'ont pas de ressources supplémentaires pour répondre à toutes les demandes.

La directrice du Service d'aide aux Néo-Canadiens constate un certain désespoir lorsque vient le temps d'obtenir des services fédéraux. Ça fait longtemps que ça dure, le bureau est fermé depuis 2012. On est en 2019. Sept ans plus tard, on lance un cri du coeur. On cherche les bonnes tribunes pour dire au gouvernement, s'il vous plait, écoutez-nous , affirme Mercedes Orrellana.

Le député Dusseault espère que le gouvernement libéral procédera à un réinvestissement pour corriger la situation.