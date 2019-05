Dynamitage qui a mal tourné à Ascot Corner : l'entreprise était dans la mire de la CNESST

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) a confirmé qu'elle avait cette entreprise dans sa mire. Des constats ont déjà été émis à cet entrepreneur. À la CNESST, quand il y a des constats d'émis, on suit la situation de près. Des visites de nos inspecteurs sont plus fréquentes , indique la porte-parole de la CNESST en Estrie, Julie Fournier.

Cette dernière affirme qu'il n'y aura pas de dynamitage de fait par cette entreprise tant qu'on n'aura pas établi les méthodes de dynamitage qui étaient à effectuer .

L'enquête de la CNESST pourrait durer encore quelques jours.

La direction de Dynamitage Desrochers n'a pas donné suite aux demandes d'entrevue de Radio-Canada.

L’incident s’est produit un peu après midi, jeudi, au coin de la route 112 et du chemin Galipeau. Certains projectiles avaient la taille d’un ballon de football.

Heureusement, personne n'a été blessé, mais des voitures ont été fortement endommagées.