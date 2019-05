Un karaoké corporatif pour encourager la relève musicale en Mauricie

Le Défi karaoké Mauricie est un nouvel événement-bénéfice dont les profits seront remis aux Petits chanteurs de la Maîtrise du Cap et à l'Orchestre symphonique les Estacades.

Chaque entreprise est invitée à chanter la chanson de son choix pour une contribution de 1000 $.

L’objectif est d’amasser 40 000 $ en convainquant 40 entreprises de participer à l’événement.

L’argent amassé servira à acheter des instruments ou encore à payer des tournées et des camps musicaux aux Petits chanteurs de la Maîtrise du Cap et à l'Orchestre symphonique les Estacades.

De gauche à droite : Jonathan Radvicia, président du comité organisateur du défi karaoké, Jean-Marc Vanasse et Robert Aubin, les coprésidents d'honneur et Éric Baril, président du C.A. de la Maîtrise du Cap. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Lemay

Ces deux organismes relevants d'écoles publiques permettent à des enfants de tous les milieux de faire de la musique dans la région.

On veut essayer d'aller chercher une nouvelle source de revenus, parce qu'on le sait que quand on fait une campagne de financement plus traditionnelle, comme les chocolats, les oranges, ces choses-là, ça finit par être toujours le même cercle de personnes qui vont contribuer : des parents, grands-parents, amis, voisins. On cherche vraiment à sortir de ce groupe-là pour alléger l'impact qu'on a chez nos parents , affirme Éric Baril, président du conseil d'administration de la Maîtrise du Cap.

Coprésident d’honneur de l’événement, le député fédéral de Trois-Rivières Robert Aubin, qui est un habitué de la scène, promet de donner des conseils aux participants.

C’est une soirée tout en légèreté et qui peut servir à deux choses:bien sûr, amasser des fonds pour la Maîtrise et l’orchestre des Estacades, mais aussi souder les liens entre les membres d’une même entreprise, parce que la musique, ça fait ça naturellement , dit le député.

Il n’y a aucune limite au répertoire qui peut être abordé, sinon qu’un temps de cinq minutes par numéro.

La soirée aura lieu au sous-sol de la Basilique du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, le 8 novembre prochain.