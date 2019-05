Un avocat de Thunder Bay paie cher son appui à la sénatrice controversée Lynn Beyak

Dans un courriel envoyé vendredi à Radio-Canada, une porte-parole du ministère du Solliciteur général, indique que les points de vue de John Cyr ne sont pas alignés avec ceux [du] gouvernement .

C’est pour cela qu’aussitôt que nous avons été mis au courant des points de vue antérieurs de M. Cyr, le gouvernement a agi pour expulser M. Cyr de la Commission des services policiers [de Thunder Bay]. Marion Ringuette, porte-parole de la ministre du Solliciteur général de l’Ontario

Dans sa lettre publiée en 2017 par un journal de Thunder Bay, John Cyr avait qualifié d’ équilibrés et réfléchis les commentaires de la sénatrice Lynn Beyak sur les pensionnats autochtones.

La sénatrice du nord-ouest ontarien, qui estimait qu’il y avait de bonnes intentions derrière les pensionnats autochtones, a été suspendue pour avoir refusé de retirer des lettres qualifiées de racistes de son site web.

Est-ce que les détracteurs de la sénatrice Lynn Beyak disent qu’il n’y a jamais eu de bonnes actions tout au long du siècle et demi d’existence des pensionnats? Jamais? Extrait de la lettre à l’éditeur de John Cyr publiée en 2017

Nommé par la province pour un mandat de trois ans, John Cyr est officiellement devenu membre de la CSPTBCommission des services policiers de Thunder Bay mardi.

Jeudi en fin d’après-midi, la Nation Nishnawbe Aski a demandé à la province d’annuler sa nomination.

Notre gouvernement s’attend à ce que la police de Thunder Bay, la Commission des services policiers et les partenaires locaux travaillent ensemble pour combattre le racisme systémique et répondre aux recommandations faites par la Commission civile de l’Ontario sur la police en décembre 2018 , conclut Mme Ringuette.

La Commission civile de l'Ontario sur la police (CCOP) avait mis sous tutelle la Commission des services policiers de Thunder Bay (CSPTB) puis nommé un administrateur externe, selon les recommandations contenues dans un rapport du sénateur Murray Sinclair, portant sur la relation entre la police et les Autochtones. Photo : CBC