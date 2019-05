Réunion du groupe de travail ontarien sur les inondations à Ottawa : la députée Merrilee Fullerton critique la Ville

La députée progressiste-conservatrice de Kanata–Carleton critique le manque de coordination entre la Ville d'Ottawa et la province face aux inondations qui ont touché la capitale canadienne ce printemps.

C’est ce qu’a indiqué Merrilee Fullerton lors d’une mêlée de presse avant une réunion où étaient rassemblés, entre autres, des maires, des élus provinciaux de la région et des représentants de la sécurité publique.

Dans mon cas, avec la Ville d’Ottawa, je n’ai pas été invitée aux réunions [...] j’espère qu’à l’avenir je le serai, comme ça s’est fait à Renfrew , a déclaré l’élue ottavienne.

Malgré cette critique, la députée s'est montrée ouverte à une discussion productive. Cette réunion a pour but de réunir les leaders municipaux, les leaders autochtones et les entrepreneurs afin d’entendre leur perspective , a indiqué l’élue, précisant que le partage de l’information est primordial.

Nous voulons nous assurer que nous sommes sur la même longueur d’onde à l’avenir parce que c’est crucial. Merillee Fullerton, députée de Kanata–Carleton

Nous devons faire mieux en ce qui a trait à la coordination , a dit Mme Fullerton, qui porte aussi le chapeau de ministre de la Formation et des Collèges et Universités. Les municipalités ont la responsabilité en ce qui a trait à la préparation aux inondations, et c’est aux municipalités d’inviter les homologues provinciaux à la table de discussion.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, accompagné du conseiller Eli El-Chantiry et de Pierre Poirier lors d'une réunion. Photo : Radio-Canada

Priorité : sécurité

Par ailleurs, Mme Fullerton a tenu à clarifier les priorités du parti au pouvoir quant aux mesures à prendre pour atténuer les impacts de tels événements. Le groupe de travail a comme priorité la sécurité publique ainsi que la préservation et la protection des communautés , a-t-elle expliqué.

Nous regardons vers l’avenir et nous souhaitons évaluer ce qu’on peut faire mieux en termes d’une réponse coordonnée aux inondations et pour amenuiser les impacts de ces inondations sur la population , a-t-elle dit lors d’une mêlée de presse avant la réunion.

C’est une séance de rétroaction et d’écoute , a dit Mme Fullerton. Aucune somme d’argent n’est sur la table pour le moment, a-t-elle signifié.

