Une conseillère veut que Vancouver développe son potentiel économique de nuit

Mme Dominato affirme que Vancouver a acquis la réputation d'être une ville pas amusante dans l'esprit de plusieurs.

Elle souhaite maintenant que la Ville se munisse d’un plan de développement économique pour divers secteurs, notamment ceux de la restauration, des loisirs et des événements sociaux, mais aussi des transports en commun.

Un mouvement mondial

Mme Dominato affirme qu’au cours des dernières années, les villes du monde entier ont commencé à porter une plus grande attention à la valeur et au potentiel de l'économie nocturne de leurs villes.

Elle cite en exemple les villes de Sydney et Londres qui ont adopté des stratégies similaires.

Elle note également une récente étude menée par la Ville de Toronto, qui conclut que l’économie nocturne est le nouvel avantage concurrentiel des villes postindustrielles et recommande que la Ville adopte une vision et un plan d’action en ce sens.

Inclure les familles

Afin de souligner la valeur économique des activités hospitalières de nuit, elle note que l’Association hospitalière de Vancouver, qui représente les bars et les pubs de la rue Granville et du village Davie, emploie des milliers de personnes et génère des dizaines de millions de dollars en activité économique annuelle.

Or, Mme Dominato souhaite que la Stratégie économique nocturne ne s’applique pas uniquement aux secteurs de la restauration, mais qu’elle se penche aussi des activités familiales et appropriées pour les enfants.

La rue Granville dans le centre-ville de Vancouver est l'un des endroits privilégiés des fêtards. Photo : Radio-Canada / Gian-Paolo Mendoza/CBC

La stratégie devra également prendre en compte l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et des recommandations en matière de sécurité, en particulier pour les femmes et la communauté LGBTQ2S +.

La motion demande que l’élaboration d’un projet de stratégie soit présentée au conseil municipal à des fins d’examen au plus tard en juin 2021. La motion sera présentée au conseil municipal le 28 mai.