Les danseurs de l'école de Christine Bourque encore sur un nuage après la compétition Hit the floor

La famille Beaulieu-Dupérée qui a participé à la compétition s'est illustrée dans trois catégories différentes.

L'équipe les Kingsmen dont fait partie le père de famille, Stéphane Beaulieu, a remporté la première place. Il s'est dit ravi d'avoir remporté le concours.

Très agréablement surpris, on allait là pour compétitionner, s'amuser avant tout, sans savoir où on allait se situer parmi les autres écoles de danse et heureusement, c'est là à quel point on voit que l'école de Christine Bourque se démarque, la chorégraphie était vraiment belle, indique Stéphane Beaulieu. Malgré ça, les autres c'était exceptionnel aussi, ce n'est pas évident de juger, mais finir en première place, quelle émotion pour l'équipe des Kingsmen.

La famille Beaulieu-Dupérée Photo : Radio-Canada / Bénédicte Filippi

Sa conjointe, Kathy Dupérée, a aussi remporté la première place de la compétition féminine avec son équipe les Golden ladies.

Elle s'est dite fière de représenter l'école de danse de Sept-Îles.