Achille Hubert s'éteint

L'un des plus importants communicateurs des Îles-de-la-Madeleine, Achille Hubert, est décédé jeudi soir, entouré de ses proches. Il était âgé de 81 ans.

Le député des Îles-de-la-Madeleine Joël Arseneau a offert ses condoléances à la famille de M. Hubert dans un court texte publié sur sa page Facebook vendredi.

Notre archipel a perdu hier l’un de ses plus grands. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

La contribution d’Achille au développement de notre communauté est inestimable. À travers son œuvre d’information, ici et sur la scène nationale, sur plus de quatre décennies, il a non seulement été un historien du temps présent, mais il a puissamment contribué à la reconnaissance de ce que nous sommes comme peuple insulaire, à l’affirmation de notre fierté, de nos aspirations, de nos défis, de nos espoirs, de notre inaliénable volonté d’exister , écrit le député.

Achille Hubert est né en 1937 à Havre-aux-Maisons, aux Îles-de-la-Madeleine. Fondateur de l'hebdomadaire indépendant Le Radar, il a agi à la fois comme directeur, journaliste, éditorialiste et photographe. Il a également travaillé comme correspondant à CBGA, la radio de Radio-Canada à Matane. On lui doit par ailleurs la création d’un centre d'archives historiques ainsi que la mise en place d’une télévision et d’une radio communautaires.

Il a reçu l'Ordre national du Québec en 2012, la plus prestigieuse des distinctions honorifiques de l'État québécois.