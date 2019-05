Des élèves du Tournesol de Windsor en grande finale des Brigades culinaires

La compétition aura lieu dans les cuisines de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

« Ils sont très excités. C'est une belle expérience pour eux. Ils se retrouvent parmi les cinq équipes finalistes. Ils ont fait un bon bout de chemin. C'est la première fois qu'une équipe de notre école se rend en finale. On est très fiers d'eux. On a hâte de voir le résultat que ça va donner, mais on veut surtout qu'ils s'amusent et qu'ils profitent du moment », souhaite l'enseignante qui les accompagne dans ce projet, Marie-Josée Couture.

La brigade culinaire est une activité parascolaire. C'est un programme qui est gratuit pour les jeunes. Ce sont 24 ateliers qui se déroulent d'octobre à avril après l'école. Ils apprennent, s'amusent. Ils apprennent le maniement des outils, les règles de salubrité. Rapidement, ils vont cuisiner , explique-t-elle.

La compétition sera animée par le chef Ricardo Larrivée.