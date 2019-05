Les bornes Presto pourraient bientôt afficher le solde de votre carte

La Commission de transport de Toronto (CTT) confirme qu'elle discute actuellement de la question avec l'agence provinciale Metrolinx, qui gère le système Presto.

La porte-parole de la CTT, Heather Brown, précise toutefois qu'aucun échéancier n'a été fixé pour l'instant.

Les usagers des trains de banlieue GO et du train vers l'aéroport Pearson UP Express peuvent déjà voir le solde de leur carte Presto en la passant sur le lecteur d'une borne, lorsqu'ils montent à bord.

Dans le passé, la CTT avait refusé que le solde soit affiché sur ces petits écrans, citant la protection de la vie privée. La Commission a toutefois changé son fusil d'épaule compte tenu de l'intérêt des usagers, explique la présidente de la CTT, Jaye Robinson.

Alors qu'on étend l'utilisation de la carte Presto, nous voulons utiliser la technologie à notre avantage , dit-elle.

Elle ajoute que l'affichage du solde sur les bornes Presto pourrait se faire ce printemps ou cet été.

Entretemps, les usagers peuvent consulter leur solde en ligne sur le site de Presto ou sur l'écran d'une borne de rechargement libre-service dans une station de métro.