La police de Longueuil à la recherche de victimes d’un présumé prédateur sexuel

Luis Walther Carrillo Hernandez, arrêté le 16 mai dernier par les policiers de Longueuil, aurait agressé sexuellement au moins quatre jeunes filles à Longueuil et à Montréal.

Selon le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), l’homme de 40 ans, qui habite Brossard, aurait commis des gestes de nature sexuelle sur une enfant de 10 ans dans l’arrondissement Saint-Hubert, le 28 février dernier.

L’enquête sur cette agression a ensuite permis aux policiers d’établir que Luis Walther Carrillo Hernandez aurait agressé au moins trois autres jeunes filles âgées de 10 à 14 ans dans des circonstances similaires à Montréal.

Luis Walther Carrillo Hernandez, 40 ans, est accusé d'avoir agressé sexuellement au moins quatre jeunes filles. Photo : Radio-Canada / Service de police de Longueuil

Le suspect, d'origine hispanique, s'exprime en français avec un accent espagnol, il mesure 1 m 70 et pèse 82 kg. Ses cheveux et ses yeux sont bruns.

Étant donné la nature des crimes commis et le nombre de victimes, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée dans cette affaire.

La GECS permet aux services de police québécois de travailler sous un commandement unifié afin d'identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation le plus rapidement possible.

Luis Walther Carrillo Hernandez devra comparaître au palais de justice de Longueuil le 31 mai prochain pour y subir son enquête sous cautionnement.

La police de Longueuil fait par conséquent appel au public afin de recueillir toute information qui s’avérerait pertinente sur Luis Walther Carrillo Hernandez ou de la part de victimes potentielles dans cette affaire.

Le SPAL invite les personnes qui détiendraient de telles informations à composer le 1-800-711-1800 ou à faire un signalement en ligne au www.echecaucrime.com