La cour se penche sur le droit de grève dans les foyers de soins

La Cour du Banc de la Reine à Moncton doit entendre vendredi une cause déterminante pour le droit de grève des employés de 46 foyers de soins au Nouveau-Brunswick.

Environ 4100 travailleurs syndiqués employés par le gouvernement provincial dans ces établissements sans but lucratif ont voté pour la grève en début de mars. Ils réclament de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Le gouvernement a obtenu de la cour une suspension de ce droit en attendant la révision judiciaire qui commence vendredi.

Le gouvernement conteste la décision rendue en décembre par la Commission du travail et de l'emploi du Nouveau-Brunswick qui reconnaît le droit de grève de tous les employés syndiqués des foyers de soins malgré les limites établies par la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins du Nouveau-Brunswick.

Les avocats du Syndicat canadien de la fonction publique vont plaider que tous les travailleurs des foyers de soins ont le droit de faire la grève en vertu de la Charte des droits et libertés. Les avocats du gouvernement vont plaider que cela mettrait à risque la vie des résidents des foyers de soins.

Les deux parties prévoient que le juge rendra sa décision à une date ultérieure et qu’elle pourrait clore le débat sur le droit de grève de ces travailleurs.

Des années de bataille

En 2013, le syndicat et l’employeur n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur le nombre d’employés qui devaient rester en poste en cas de grève. La question a été soumise à la Commission du travail et de l'emploi. Cette dernière a déterminé que 90 % des infirmières auxiliaires et des préposés aux soins devaient rester à leur poste en cas de grève.

Le syndicat, qui contestait déjà la constitutionnalité de la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins, a vu ce nombre élevé de travailleurs jugés essentiels jouer en sa faveur quelques années plus tard.

La Commission du travail a fini par décider, en décembre dernier, que la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins est inconstitutionnelle, à la suite d’une décision de la Cour suprême du Canada rendue en 2015 sur une cause similaire en Saskatchewan. Puis, au début de mars, la Commission du travail a reconnu le droit de grève de tous les travailleurs des foyers de soin.

Devant la perspective que les soins des nombreux résidents de ces établissements soient laissés à quelques gestionnaires et infirmières immatriculées en cas de grève, la province a demandé une révision judiciaire de la décision de la Commission du travail.

Avec les renseignements de Gabrielle Fahmy, de CBC