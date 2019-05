Arrestations à la suite d’un coup de feu et d’une saisie de stupéfiants

Les patrouilleurs ont été alertés vers 22 h jeudi soir pour se rendre sur la rue Saint-Paul dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Ils sont entrés dans le logement où se trouvaient deux hommes et une femme. Ils ont trouvé deux fusils à plomb sur place et un sac rempli d’environ 300 comprimés. Le contenu a été saisi et sera analysé.

Les agents ont procédé à des arrestations pour possession de stupéfiants. Une personne sera également accusée d’avoir enfreint ses conditions de probation.