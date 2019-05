Le profil des acheteurs de propriétés change à Sherbrooke

Les jeunes ménages optent davantage pour les maisons de type jumelé ou en rangée et choisissent de plus en plus de s'éloigner du centre de Sherbrooke.

Ce sont quelques éléments qui ressortent d'un profil des acheteurs de propriété dans le marché de Sherbrooke dressé par la Société canadienne d'hypothèque et de logements (SCHL) entre 2011 et 2016.

Les jeunes familles optent pour des solutions plus économiques, mais doivent faire des compromis. Dans le secteur de Brompton-Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville, on retrouve plus de jeunes ménages et ça attire un certain nombre d'acheteurs. On retrouve beaucoup de maisons jumelées et en rangée , explique l'analyste de marché à la SCHL, Mbéa Bell.

Autre changement, les condos sont de plus en plus populaires surtout dans l'arrondissement des Nations. En 2011, 49 % des achats de propriétés étaient des condos. Ce pourcentage est monté à 62 % en 2016. La SCHL explique cette hausse par « par une plus forte présence de personnes âgées parmi l’ensemble des acheteurs ».

Le marché de la revente de tous types de propriétés confondus a légèrement ralenti entre 2011 et 2016 selon la SCHL.

Les nouvelles règles en matière de financement hypothécaire pourraient expliquer la situation selon elle.

En 2016, environ 3000 familles ont acheté une propriété.