La Fin de semaine des courses d'Ottawa entraîne des fermetures de rues

La promenade Reine-Elizabeth est la première à être touchée par une fermeture, entre l’avenue Laurier et la rue Somerset, à partir de 8 h, vendredi matin et jusqu'à 18 h, dimanche.

Une carte interactive montrant les trajets des différentes courses ainsi que les fermetures de routes (Nouvelle fenêtre) est d'ailleurs disponible sur le site Internet du Marathon d'Ottawa.

Fermetures le samedi 25 mai Avenue Laurier entre Metcalfe et Nicholas – fermée de 13 h à 21 h

Rue Elgin entre Catherine et prom. Reine-Elizabeth – fermée de 15 h 30 à 20 h 45

Rue Lisgar entre Cartier et Elgin – fermée de 14 h à 16 h 30

Rue Cartier entre Lisgar et Argyle – fermée de 14 h 30 à 15 h 30

Rue Elgin, direction sud, entre Wellington et Laurier – fermée de 14 h à 17 h

Rue Elgin, direction nord, entre Laurier et Wellington – fermée de 15 h 30 à 16 h 30

Rue Queen entre Elgin et O’Connor – fermée de 15 h 30 à 16 h 30

Rue Metcalfe entre Wellington et Albert – fermée de 15 h 30 à 16 h 35

Rue O’Connor entre Queen et Wellington – fermée de 15 h 30 à 16 h 35

Wellington entre Bank et prom. Colonel-By en direction est – fermée de 15 h 30 à 17 h

Promenade Lakeside – fermée de 18 h à 20 h

Avenue Bronson en direction sud entre Lakeside et Col. By – réductions de voies entre 18 h et 20 h

Colonel-By entre Daly et Hawthorne – fermée de15 h à 20 h

Colonel-By entre Hawthorne et Bronson – fermée de 15 h à 20 h 30

Hawthorne entre Colonel-By et Main – fermée de15 h à 20 h 30

Pont Pretoria – fermé de15 h 30 à 20 h 45

Prom. Reine-Élizabeth entre Somerset et Elgin – fermée de 14 h à 21 h

Prom. Reine-Élizabeth entre Elgin et Preston – fermée de 15 h à 20 h 30

Agrandir l’image La fermeture du pont des Chaudières force l'implantation de changements au trajet du Marathon d'Ottawa. Photo : Marathon d'Ottawa

La fermeture de la traverse des Chaudières en raison des inondations a d'ailleurs eu un impact sur l'itinéraire prévu pour l'événement. Un détour a été mis en place afin de respecter la distance exacte d'un marathon établie par la Fédération internationale d'athlétisme amateur (IAAF).

Fermetures le dimanche 26 mai Avenue Laurier entre Elgin et Metcalfe – fermée de 5 h à 8 h

Avenue Laurier entre Nicholas et Elgin – fermée de 5 h à 15 h

Reine-Élizabeth entre Preston et Elgin – fermée de 6 h à 10 h 45

Reine-Élizabeth entre Lawrence Frieman et Laurier – fermée de 5 h à 18 h

Reine-Élizabeth entre Elgin et Somerset O. – fermée de 6 h à 14 h 30

Lisgar entre Cartier et Elgin – fermée de 6 h à 9 h 45

Rue Cartier entre Lisgar et Cooper – fermée de 7 h à 9 h 45

Rue Cartier entre Somerset et Argyle – fermée de 7 h 45 à 9 h 45

Rue Cooper entre Cartier et The Driveway – fermée de 7 h 45 à 8 h 30

Rue Argyle entre Cartier et prom. Reine-Élizabeth – fermée de 8 h 45 à 9 h 45

Rue Gilmour entre Cartier et MacDonald – fermée de 7 h 45 à 8 h 30

Rue MacDonald entre Gilmour et Somerset O. – fermée de 7 h 45 à 8 h 30

Somerset O. entre MacDonald entre prom. Reine-Élizabeth – fermée de 7 h 45 à 8 h 30

Wellington en direction est entre Elgin et Col.-By – fermée de 6 h 30 à 14 h

Rideau en direction ouest entre Sussex et Mackenzie – fermée de 7 h 30 à 14 h

Preston en direction nord entre prom. Reine-Élizabeth et Carling – fermée de 6 h 30 à 10 h 45

Carling en direction ouest entre Preston et Sherwood – fermée de 6 h 45 à 11 h

Carling en direction est à Preston – fermée de 6 h 45 à 11 h

Sherwood entre Carling et Fairmont – ferme de 6 h 15 à 11 h 15

Avenue Fairmont entre Sherwood et Wellington – fermée de 6 h 15 à 11 h 30

Rue Wellington entre Fairmont et prom. Island Park – fermée de 6 h 15 à 9 h 30

Chemin Richmond entre Island Park et McRae – fermé de 6 h 15 à 9 h 30

McRae entre Richmond et Scott – fermée de 6 h 15 à 9 h 30

Sir Frederic Banting et Colombine – fermée de 6 h 30 à 12 h

Scott en direction est entre Churchill et Carleton – fermée de 6 h 15 à 10 h

Scott en direction ouest entre Carleton et Holland – fermée de 6 h 15 à 12 h

Carleton entre Scott et Richmond – fermée de 8 h 15 à 11 h 45

Promenade Sir-John-A.-Macdonald entre Booth et Island Park – fermée de 6 h 15 à 12 h 15

Promenade Sir-John-A.-Macdonald, entre Booth et le pont du Portage – une voie, direction ouest de 6 h 15 à 12 h 15

Pont du Portage – une voie, direction sud de 6 h 45 à 12 h 45

À Gatineau, rue Eddy entre Booth et Wright – fermée de 7 h à 13 h

Rue Laurier, entre le pont du Portage et rue Eddy – une voie, direction est de 7 h à 11 h 30

Alexandre-Taché entre Eddy et Montcalm – fermé de 7 h à 12 h 45

Alexandre-Taché entre Montcalm et Scott – fermé de 7 h à 10 h 45

Scott entre Alexandre-Taché et Graham – fermée de 7 h à 11 h

Lac-des-Fées entre Graham et St-Jean-Bosco – fermée de 7 h à 11 h

St-Jean-Bosco entre Lac-des-Fées et Lois – fermée de 7 h à 11 h 15

Lois entre St-Jean-Bosco et Montcalm – fermée de 7 h à 11 h 30

Montcalm entre Saint-Joseph et Papineau, en direction sud – fermée de 7 h à 11 h 30

Montcalm entre Papineau et Wellington – fermée de 7 h à 11 h 30

Montcalm entre Wellington et Taché – fermée de 7 h à 12 h 45

Wellington entre Montcalm et Eddy – fermée de 7 h à 12 h 45

Promenade-du-Portage entre Eddy et Hôtel-de-ville – fermée de 7 h à 12 h 45

Hôtel-de-ville entre Promenade-du-Portage et Laurier – fermée de 7 h à 12 h 45

Laurier entre Hôtel-de-ville et des Allumettières – fermée de 7 h à 13 h 15

Pont Alexandra – fermé de 6 h 45 à 13 h 30

À Ottawa, rue Sussex entre Rideau et Promenade Sir-George-Étienne-Cartier – fermée de 6 h à 13 h 45

Saint-Patrick entre Parent et Sussex – fermée de 6 h à 13 h 30

Promenade Sir George-Étienne Cartier entre Princess et Promenade d’Aviation – fermée de 6 h 45 à 13 h 45

Buena Vista entre Promenade Sir-George-Étienne-Cartier et Rue Lisgar – fermée de 6 h 45 à 13 h 45

Chemin Lisgar entre Buena Vista et Promenade Sir-George-Étienne-Cartier – fermé de 6 h 45 à 12 h 45

Birch entre Promenade Sir George-Étienne Cartier et Hemlock – fermée de 6 h 45 à 12 h 45

Hemlock en direction ouest entre Saint-Laurent et Lansdowne – fermée de 6 h 45 à 13 h

Beechwood en direction ouest entre Lansdowne et Acacia – fermée de 6 h 45 à 13 h

Beechwood une voie en direction ouest entre Acacia et Crichton – fermée de 6 h 45 à 13 h 15

Crichton en direction nord entre Beechwood et Dufferin – fermée de 6 h 45 à 13 h 15

Dufferin entre Stanley et Crichton – fermée de 6 h 45 à 13 h 15

Stanley entre Dufferin et Sussex – fermée de 6 h 45 à 13 h 30

Colonel-By de Rideau jusqu’à l’avenue Hawthorn – fermée de 6 h à 14 h

Pont Pretoria – fermé de 6 h 30 à 14 h

Le demi-marathon est lui aussi touché par un changement de parcours en raison de la fermeture de la traverse des Chaudières entre Ottawa et Gatineau.

Agrandir l’image Le demi-marathon sera aussi affecté par la fermeture du pont des Chaudières. Photo : Marathon d'Ottawa

En 2018, plus de 33 000 participants ont pris part à l'une des six épreuves de la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa, ce qui avait permis d'amasser plus de 800 000 $ pour 69 œuvres caritatives locales et nationales.