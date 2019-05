L'échangeur Turcot, de nouveau à éviter ce week-end

Les automobilistes devront privilégier le covoiturage et le transport collectif durant la fin de semaine du 24 mai, notamment avec la fermeture des corridors est et ouest de la R-136 (A-720) et de l'A-20, incluant des bretelles dans l'échangeur Turcot.

Ainsi, dès vendredi 23 h 59 et ce jusqu’à lundi 5 h, l’A-720 et l’A-20 ouest, entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie et l'échangeur Saint-Pierre dans l'arrondissement de Lachine, seront fermées à la circulation.

Les automobilistes pourront utiliser la sortie pour l'A-10 est, sortie 4 pour l'A-15 nord, continuer jusqu'à l'échangeur Décarie, et emprunter ensuite l'A-40 ouest jusqu'à l’A-520 ouest, l’A-13 sud et l’A-20 est, vers Lachine et le pont Honoré-Mercier ou l’A-20 ouest, vers Dorval.

Les bretelles menant de la R-136 ouest à l'A-15 nord, ainsi que celles menant de l'A-15 sud et à l'A-20 ouest seront aussi fermées.

Il est conseillé de continuer via la bretelle pour l'A-15 sud, sortie 61 pour l'avenue Atwater sud. Par la suite, empruntez les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l'Église, les boulevards De La Vérendrye, des Trinitaires et Angrignon, les rues Saint-Patrick et Clément et la R-138 est vers l'échangeur Saint-Pierre / A-20 ouest ou la R-138 ouest vers le pont Honoré-Mercier.

Pour les usagers en provenance de Laval et de l'A-40 ouest et en direction des arrondissements de Lachine ou de LaSalle, un itinéraire facultatif est possible en continuant jusqu'à la sortie 65 pour l'A-520 ouest, ensuite l'A-13 sud et l'A-20 est.

La bretelle menant de l'A-15 nord, en provenance du pont Champlain, à l'A-20 ouest sera également fermée.

De plus, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h, la R-136 et l’A-720 est, de l'échangeur Turcot à l'entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie, sera complètement fermée.

Le détour pourra se faire via la bretelle pour l'A-15 sud, sortie 60 pour l'A-10 ouest vers le centre-ville. Par la suite, il faudra emprunter le boulevard Robert-Bourassa et l'A-720 est ou la rue Saint-Antoine Est.

Toujours dans l’échangeur Turcot, la bretelle menant de l'A-20 est est à l'A-15 nord sera fermée de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h.

De vendredi 23 h à lundi 4 h 30, le pont Victoria sera inaccessible dans les deux directions. Des travaux de pavage et d'inspection de la structure sous la responsabilité du Canadien National doivent avoir lieu.

De vendredi 23 h à lundi 5 h, sur l'A-10 est, à la fin du pont Champlain en provenance de Montréal, la sortie 53 sera elle aussi fermée.

À compter du 24 mai à 22 h, et ce jusqu'au mois de novembre, les travaux de réaménagement du square Viger, réalisés par la Ville de Montréal, nécessiteront la fermeture partielle d'une voie sur deux dans la sortie 6 (boulevard Saint-Laurent, rue Berri) de l'A-720 est.