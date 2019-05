De moins en moins de chances que le lac Saint-Jean atteigne 18 pieds, prévoit Rio Tinto

Les prévisions de Rio Tinto par rapport au niveau du lac Saint-Jean se sont quelque peu améliorées. La multinationale prévoit que le niveau maximum du réservoir devrait être atteint dimanche et devrait être de 17,39 pieds.

Le niveau du lac Saint-Jean atteint actuellement 17,2 pieds et est à la hausse, ce qui force les autorités de la Sécurité publique à l'avoir à l'oeil.

Selon les prévisions de la compagnie, il y a environ 70 % de chances que le lac se maintienne entre 17 et 17,5 pieds et demi. Par contre, il reste 30 % de chances qu'il monte entre 17,5 pieds et 18 pieds.

De plus, environ 20 millimètres de pluie sont attendus en fin de semaine, ce qui pourrait être déterminant pour le niveau du lac.

Tous les déversoirs des rivières Grande Décharge et Petite Décharge sont ouverts. Même chose du côté de la rivière Saguenay et de la rivière Péribonka.

Des agents de sécurité sont en place un peu partout autour du lac Saint Jean en ce moment.

Rivières sous surveillance

Vendredi matin, la Sécurité publique rapportait sur son site web que la rivière Ouiatchouan avait dépassé le seuil d'inondation mineure.

Les aux Sables, Ashuapmushuan, Mistassibi et Mistasini étaient toutes sous surveillance.